  • 31°C
香港時間 : 2022603日 (五) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【端午節】鴻福堂端午糭銷情理想、生意升1成　數萬張禮券已於節日前售罄

12:00 2022/06/03

分享：

分享：

有大型連鎖店發言人反映，今年各款糭銷情理想，銷量比去年有逾1成增長。（湯致遠攝）

市民今日（3日）迎來端午節，第5波疫情下，有大型連鎖店發言人反映，今年各款糭銷情理想，銷量比去年有逾1成增長。

【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭

鴻福堂發言人表示，今年各款端午糭銷情理想，共數萬張的禮券全部已於節日前售罄，銷量比去年有逾1成增長。

發言人反映，隨著近月社交距離等措施逐步放寬，市面人流明顯增加，加上市民大多留港過節，故積極搜羅各式端午糭送禮自用。留意到不少客人為享有「買六送一」優惠，一次過購入6張或以上的端午糭禮券。

成本比去年有輕微升幅

鴻福堂今年推出4款端午糉，發言人表示，於端午節前已全部售罄，產品分別為「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉」、「原粒瑤柱金腿香菇上海糭」、「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭」和「陳皮豆沙蓮子百合梘水糉」。其中最受歡迎的口味是「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉」，售出過萬張禮券。

    點擊圖片放大

不過發言人亦提到，今年端午糉的成本比去年有輕微升幅，主要由於食材及物流成本增加。為更有效地控制成本，團隊選擇提早採購主要食材。

優惠策略則與去年相若，包括繼續為自家CLUB會員帶來特別優惠，包括95折優惠及2倍積分獎賞等，以及指定信用卡優惠，來吸引熟客。早鳥優惠方面，金卡及白金卡會員於4月底前享有限時88折優惠，反應不俗。

【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%

【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

記者：李智美

相關文章

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
2022/06/01
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
2022/06/02
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%
2022/06/02
【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭
2022/06/02
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭

你可能感興趣

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
15:25 2022/06/01
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
15:04 2022/06/02
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%
16:20 2022/06/02
【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%
疫情 信用卡 產品 著數優惠 端午節

下一篇文章

【工作壓力】疫下加班時間超過87億小時　在家工作比辦公室工作更大壓力？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款