【端午節】鴻福堂端午糭銷情理想、生意升1成　數萬張禮券已於節日前售罄

▲ 有大型連鎖店發言人反映，今年各款糭銷情理想，銷量比去年有逾1成增長。（湯致遠攝）

市民今日（3日）迎來端午節，第5波疫情下，有大型連鎖店發言人反映，今年各款糭銷情理想，銷量比去年有逾1成增長。

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鴻福堂發言人表示，今年各款端午糭銷情理想，共數萬張的禮券全部已於節日前售罄，銷量比去年有逾1成增長。

發言人反映，隨著近月社交距離等措施逐步放寬，市面人流明顯增加，加上市民大多留港過節，故積極搜羅各式端午糭送禮自用。留意到不少客人為享有「買六送一」優惠，一次過購入6張或以上的端午糭禮券。

成本比去年有輕微升幅

鴻福堂今年推出4款端午糉，發言人表示，於端午節前已全部售罄，產品分別為「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉」、「原粒瑤柱金腿香菇上海糭」、「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭」和「陳皮豆沙蓮子百合梘水糉」。其中最受歡迎的口味是「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉」，售出過萬張禮券。

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不過發言人亦提到，今年端午糉的成本比去年有輕微升幅，主要由於食材及物流成本增加。為更有效地控制成本，團隊選擇提早採購主要食材。

優惠策略則與去年相若，包括繼續為自家CLUB會員帶來特別優惠，包括95折優惠及2倍積分獎賞等，以及指定信用卡優惠，來吸引熟客。早鳥優惠方面，金卡及白金卡會員於4月底前享有限時88折優惠，反應不俗。

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記者：李智美