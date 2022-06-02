▲ 【加煤氣費】煤氣公司申請8月加煤氣費4.4%、承諾未來兩年不加價 約70%家庭用戶每月煤氣費最多增加10元

中華煤氣 （00003） 建議，8月1日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，相當於2021年實質煤氣費（包括標準收費及燃料調整費）加3.95%，預計約70%家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元。約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於290元，煤氣承諾未來兩年不會加價。

煤氣：過去3年經營成本不斷上漲

煤氣常務董事陳永堅指，煤氣上次加煤氣費是2019年8月1日，過去3年經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，累積通脹亦預計約4%，公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加，同時每年投資於管網及供氣設施動輒超過10億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。

煤氣已通知環境局，立法會經濟發展事務委員會已把有關文件送交該委員會的委員傳閱。

煤氣繼續為約5萬名合資格用戶提供用量半價優惠

煤氣公司將繼續為約5萬名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。

為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境，煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發200元的餐飲現金券。

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