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【創業故事】港女生承傳家族定製 攜日本伊勢丹來港 邀日本職人教工作坊

理財智慧 14:28 2022/06/02

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一般人只會在參加大型場合，例如婚宴、晚宴、舞會等活動，才會特意到裁縫店量身定製一套禮服。品牌創辦人Catherine於2010年成立No.5 Couture，主要以粗花呢絨（Tweed）布料設計服飾。

她發現在香港的女裝定製一般只是旗袍和晚禮服，較少為可在日常中穿着的服飾，而在坊間大型品牌定製服飾，則需要動輒六位數字的金額，因而希望透過設立量身定製服務，為大眾帶來獨特體驗。

服裝只是其中一種展示生活的方式。Catherine稱，「我們重視客人在定製過程中，體驗得來的快樂及意義，在5年前開始將定製擴展到生活層面。成立品牌之後，我決心讓客人可以親身體驗到日本職人敬業精神，所以邀請了伊勢丹合作，但一開始並非順利，幾年來我遭拒絕了無數次，但我每一次出差都會鍥而不捨地拜訪他們。」

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她指靠誠意及對於業務的堅持，當中展現出「一生懸命」（日語意思為盡力去做某件事）的精神，最後成功打動了伊勢丹，並與他們攜手合作，為香港人帶來快樂的集體回憶。

除了與伊勢丹達成合作之外，Catherine還會每個月安排日本職人來港，邀請客人全家大小參加各種工作坊，如化粧、髮型、親子活動、烹飪等，更曾經請來日本男星木村拓哉的髮型師，以及伊勢丹的首席化粧師參與造型活動，Catherine指：「有一次伊勢丹的色彩心理專家在活動中為我測試了顏色配搭，發現今天身穿的這種粉紅色顯得我更精神。這些工作坊可為客戶提供造型及生活方式的建議，這都是務求為顧客帶來不一樣的生活體驗及樂趣。」

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種種的防疫措施及社交距離令大眾減少人際間面對面的互動。Catherine表示，每當疫情緩和的時候，都會恢復舉辦工作坊，邀請日本當地的職人來港教班。她指，顧客參與工作坊的過程中能夠享受活動過程，暫時放下生活的壓力，並從中接觸到日本的文化，就像去了一趟日本旅行一樣，從中感受到久違的快樂。

疫情下大眾的消費習慣變得較為謹慎，Catherine亦留意到此改變，她指：「我們的客戶也希望疫情前購買的衣服能夠在疫情後穿着，他們不想浪費，因此服裝百搭頗為重要。」

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另外，她表示會在疫情之下繼續發展綫上業務，繼續不斷更新已運作多年的手機程式和電子版本雜誌，讓客戶可以隨時隨地接收到最新的定製、日本生活及活動資訊。

上世紀八十年代，日資百貨公司在香港遍地開花。Catherine表示跟很多香港人一樣，童年時最期待周末和家人一起逛百貨公司，那時整個銅鑼灣都是日資百貨公司，潛移默化下令她喜歡時裝和日本文化。加上她的家族從事定製行業多達40年，更曾經為不同國際品牌，如奢侈品牌及酒店訂造物品，所以她從小便對時裝和定製有認識，「家族的生意為我提供了近40年的人脈和資源，有助與日本當地的企業達成合作。」

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有人說：「孩子是看着父母背影長大。」父母的形象為子女樹立榜樣。Catherine說：「當初爸爸為我製造了一張地氈作為吉祥物，並寓意當客人站上這塊地氈時，就如登上舞台一樣。在我心中，爸爸展現了日本的職人「一生懸命」的精神。他一生的專業和精神都奉獻了給他的客人。當我每次打開父親給我親手製作的地氈，都會湧現最初收到這份定製禮物時的快樂，更希望我的客人可以一樣感受到定製帶來的喜悅。」

有不少人說Catherine的外貌與日本女星深田恭子和濱崎步相似，熱愛日本文化的她當初創業時屢次到訪日本，與當地的企業洽談合作，「因為家人的關係，認識了同是家族經營了幾代的日本裁縫，專門是做Tweed女裝。而為我們提供布料的日本廠商，他們的家族至今已經營至第七代，並將我介紹給經營了六代的鈕扣製造商，接着透過聯繫，認識了很多位當地職人。」當時她開始和多間日本廠商合作，採用Tweed布料定製女裝服裝，然後成立了服飾定製品牌No.5 Couture。

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Catherine指品牌現有的布料有過百款，每一至兩星期會更新款式，「所有布款由日本的布商從歐洲採購或者獨家研發，並因應季節設計，例如是在夏天的時候會顧及吸汗能力和防曬功能，這是我們布料的特色。」另外配上各種花邊或鈕扣款式，就會有不同的配搭。

量身定製服務是這個時代的大趨勢。Catherine認為香港比較缺乏根據客人需要而量身定製的服務，「最大的困難是如何衝破香港既定的零售模式，現時仍然有不少零售服務採取硬性推銷方法（Hard Selling），在店舖中有推銷員不停介紹產品，卻不會了解你平常的生活習慣，給你一些專業的意見。」她重視與顧客「身心相連」，從量身定製的過程中為顧客的心靈帶來滿足及意義。她指，當客戶需要定製服裝，更會安排專車到客戶的辦公室或家中量身選款，讓客人毋須舟車勞頓，從一開始便體驗量身而設、貼心的服務。

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責任編輯：龍紀瑩

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