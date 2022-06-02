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【東方匯理】東方匯理資管看好下半年港股

股市 19:58 2022/06/02

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法國東方匯理發布下半年亞洲經濟預測，中為集團副投資總裁Vincent Mortier, 右為集團新興市場宏觀經濟及策略研究部主管Alessia Beradi 。

東方匯理 （Amundi） 資產管理發表2022年下半年亞洲展望，集團首席投資總監Vincent Mortier 指地緣政治及各國央行政策，將持續提高市場不確定性。但俄烏戰爭對新興股票市場影響較少，展望香港和中國股票市場下半年為「正面」和 「中性」評級。東方匯理估計香港在新冠疫情後重新開放，將帶動保險及旅遊行業，而物業市場除外。

東方匯理資產管理研究院新興市場宏觀經濟及策略研究部主管Alessia Berardi指，對內地股票市場持積極態度，預計內地監管打壓和信貸增長均達到頂峰，估值於下半年將受經濟復甦和寬鬆政策帶動。該行提醒投資者投資股票時，需留意估值調整和各國央行差異。Vincent Mortier 指，投資前需了解商業模式，注意如環境、社會及管治（ESG）的長遠趨勢。

Alessia Berardi 指出，食品出口限制進一步推高通脹，而俄烏戰爭亦令供應緊張，中國2022及2023年通脹預測為2%，與戰前預測相若，惟俄羅斯今年受戰爭影響，通脹預測為16%，戰前預測僅為5%。

東方匯理指出，新興地區央行貨幣政策較已發展地區寬鬆，如人民銀行現時1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，預計一年後將下調至3.6%。Alessia Berardi 指出，中國的經濟政策突出、貨幣政策寬鬆和財政政策亦支持內地經濟增長，中國GDP增長今年預測與新市場看齊為3.5%，高於環球整體的3.1%。受美國加息影響，該行對亞洲市場持謹慎態度。

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港股 新興市場 中央銀行 經濟現象 經濟 中國人民銀行 中國 通脹

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