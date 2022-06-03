【油價再逼近120美元】白宮研徵收石油和天然氣暴利稅

美國國家經濟委員會副主任Bharat Ramamurti周四（6月2日）表示，白宮正在考慮對石油和天然氣生產商徵收石油和天然氣暴利稅，並提交國會提案，以便為因能源價格上漲而苦苦掙扎的消費者提供補貼。

今年油價一度升至137美元的歷史高位水平，並一直在高位徘徊，布油現報約116美元。高昂的能源價格為大型石油生產商帶來了創紀錄的利潤。美國最大的石油生產商埃克森美孚公司(XOM.N)第一季​​度的利潤翻了一番，達到 54.8 億美元，並表示到 2023 年將把股票回購增加兩倍，達到 300 億美元。

英國上周宣布對石油和天然氣生產商的利潤徵收 25% 的暴利稅，同時為英國家庭提供 150 億英鎊的補貼支持。

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Ramamurti稱，美國政府非常願意接受任何能緩解消費者加油成本的提案，又指考慮這類提案時，會留意將如何影響供應，形容能源供應是「不可逾越的障礙」。

在美國政府向經濟注入數萬億美元的 COVID-19 救助資金之後，美國經濟在 2021 年實現了近四年來最強勁的增長，而聯儲局將利率保持在接近零的水平。財務刺激措施幫助將失業率從COVID-19大流行時期 15% 的高點降至 3.6%，但也提振了消費者支出，這與烏克蘭戰爭一起導致了物價上漲。

根據勞工部的數據，4 月份CPI比去年同期上漲 8.3%，但隨著汽油價格從歷史高位回落，增長率放緩。這一趨勢表明通脹可能已經見頂。

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編輯：黃銳