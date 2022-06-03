【經濟衰退？】Elon Musk：Tesla需裁減一成員工及暫停所有招聘

據《路透社》報導，Tesla CEO Elon Musk已告訴公司高管暫停全球招聘及需要裁員 10%，因為他對經濟有「超級糟糕的感覺」 。 根據Tesla向美國證券交易委員會提交的年度文件，截至去年年底，該公司僱傭了近 10 萬人，這意味著數千個工作崗位可能會被裁掉。

事實上，馬斯克才剛在周二發布內部信，要求Tesla員工返回辦公室工作及 Tesla 和 SpaceX 員工每週至少在辦公室工作 40 小時，否則須離開公司。他強調，「職位越高，你就越需要顯出自己的存在感。」

Elon Musk日前參加科技高峰會時曾表示，「美國經濟可能已經處在衰退中，且或許會持續12至18個月。」近日他又公開強調，認為美國經濟衰退是「好事」，隨後他於推特中解釋，「社會長時間一直在向傻瓜傾注金錢，太浪費了，我認為需要讓某些人或企業破產。 」他也認為，「所有因新冠病毒居家隔離或在家上班的狀況都欺騙了人們，讓人們認為不需要努力工作。這些人該醒醒了！」

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責任編輯：黃銳