港交所就修訂持倉限額及大額未平倉合約申報規定諮詢公眾

香港交易所（00388）周四（6月2日）刊發諮詢文件，就修訂個股股票期權及期貨持倉限額機制；及小型恒生指數及小型恒生中國企業指數衍生產品合約的額外持倉限額及大額未平倉合約申報規定的建議徵詢市場意見。

港交所指，有關建議旨在為投資者提供更多便利及靈活性，協助其管理市場風險，同時鞏固香港交易所作為亞洲領先衍生產品交易及風險管理中心的地位。

如建議中所載，香港交易所計劃於股票期權市場現行的三級持倉限額機制中新增兩個級別，持倉限額將由現時最多150,000張合約增至最多250,000張合約。股票期貨市場亦會引入類似的五級模式，最高級別的持倉限額為最多25,000張合約。香港交易所亦會就年度調整及公司行動設立分級檢討機制。

此外，香港交易所亦建議取消適用於小型恒指期貨及期權，以及小型恒生國企指數期貨及期權（統稱旗艦小型合約）的額外持倉限額，並將旗艦小型合約與標準恒指及恒生國企指數期貨及期權的大額未平倉合約申報規定劃一為500張合約。

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香港交易所聯席營運總監兼營運及企業轉型主管莊博禮說：「香港交易所致力提升香港市場的活力和吸引力，是次提升衍生產品市場措施的建議旨在為投資者提供更高靈活性及推動市場發展，同時確保市場設有適當的流通量申報界線，以妥善控制風險。」

香港交易所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示：「有關的建議是我們提升市場微結構，致力拓展市場參與者的多樣性的工作之一。歡迎市場人士就有關建議提出意見，攜手推動香港成為領先亞洲的衍生產品交易及風險管理中心，建設面向未來的領先市場。」

香港交易所的衍生產品種類及成交量於過去數年持續增長。以股票衍生產品為例，股票期權年底未平倉合約2016年至2021年間年均增長率為4.7%，而股票期貨年底未平倉合約2011年至2021年間的年均增長率則為10.0%。設立更穩健及靈活的持倉限額機制及大額未平倉合約申報規定有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。

有關建議修訂的詳情，請參閱刊載於香港交易所網站的諮詢文件。香港交易所誠邀市場人士就各項建議提供意見，諮詢期至2022年6月30日。

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編輯：黃銳