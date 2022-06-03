【10天後退市】滴滴已向美國證交會提交退市申請表

在周四（6月2日），內地叫車服務公司滴滴出行對外表示正式向美國證交會提交退市申請表，將於10天後正式退市。在滴滴出行自願退市後，公司不再在紐交所等交易所上市交易，但其存託憑證轉為一級憑證、可繼續在美國進行「場外交易」。

滴滴曾在去年在美國上市，但在上市後，卻迎來了網絡安全審查。截至目前，滴滴App在各大平台上仍處於下架狀態。滴滴曾在去年年底表示，公司已啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作

滴滴周三收報1.91美元，較上市最高位18.010美元跌近90%。

【銀行優惠】大新銀行慶祝75周年 推出毛綫藝術展、免費小輪過海日 以及750份獎品大抽獎活動【見下一頁】

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週日天星小輪免費乘搭日

邀請香港市民攜同朋友、家人一同享受免費渡輪之旅，欣賞維港景緻。 日期：2022年7月24日（星期日） 時間：上午6:30至晚上11:30 路線：中環往返尖沙咀

「豐盛傳承 灌溉未來」

毛綫塗鴉藝術展 與本地毛綫塗鴉藝術家攜手合作，以「豐盛傳承 灌溉未來」為主題打造創意公共藝術展覽，擺放於不同地點，以生動可人的作品，展示香港社區鄰里珍視的價值觀和傳統文化，激勵對其與可持續未來共存的願景。 日期：2022年7月11-24日 地點：中環及尖沙咀天星小輪碼頭上層入口 日期：2022年7月-12月 地點：大新銀行指定分行

中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃

大新銀行全力支持中小企轉型至可持續的商業實踐，與香港地球之友合作，攜手推出嘉許計劃，為中小企提供實踐機會及培訓，助其保持長遠在主流經濟中之價值及競爭力計劃使命幫助中小企了解不斷變化的 ESG 趨勢，推動及塑造不同行業下游和供應鏈業務的可持續機會幫助中小企了解與聯合國可持續發展目標 (UNSDG) 相關的 ESG 基本實踐鼓勵並提供實用指導方針，幫助中小企在業務的可持續經濟轉型時，開始採用 ESG 最佳實踐方案。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

城市定向比賽

以有趣及刺激的方式探索九龍東的不同特色和景緻。在比賽的準備階段，與運動員大使一起為慈善減少碳足跡！ 日期：2022 年 9 月 25 日

大新銀行 75 周年線上步行捐款活動暨齊創減碳紀錄與多達 5 名香港運動員合作，在社交媒體上動員公眾多步行並以「Green WALK HK」應用程式記錄步數。所有成功達到 75 萬步或以上的運動員隊伍，大新銀行將向指定慈善環保機構捐款合共港幣 75 萬元，此活動展示我們對聯合國可持續發展目標 13：氣候行動的承諾。

75 周年開心大抽獎

歡迎全新和現有客戶參加為期75天的周年大抽獎，贏取750份獎品，其中包括高達7,500港元信用卡簽賬額。客戶只需開立/申請指定戶口、信用卡、私人貸款、投資服務，即可獲抽獎機會，另只須登入大新流動/網上理財服務，即可獲額外抽獎機會。參加次數越多，中獎機會越大！

推廣期： 2022 年 6 月 13 日 – 8 月 26 日(包括首尾兩日) 抽獎結果公佈日期： 2022年9月26日

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童【下一頁】

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責任編輯：龍紀瑩