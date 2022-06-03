【北水追蹤】快手最得北水歡心

甫入6月，港股未能承接強勢，連挫兩日，再次回試21000點水平。北水貫徹「彈得快，閃得更快」的風格，來自港股通的淨流入大幅縮水，降至24.2億元人民幣，較上周減少逾七成。

無他，騰訊（00700）、美團（03690）繼續成為北水的缺口，盡管騰訊一周有5%的股價升幅，但本周淨賣出多達13.7億元，美團的情況也差不多，資金淨流出2.3億元。在科網股中，唯獨快手（01024）最得北水歡心，淨買入26.1億元，冠絕同行。至於李寧（02331）亦有8.6億元流入。

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另一方面，汽車股的資金流向一樣分化，吉利（00175）和比亞迪（01211）分別流出2.2億元、1.4億元，反而長汽（02333）獲大手買入，進帳5.4億元。值得注意是，水泥板塊因壞消息而急挫，海螺水泥（00914）及中國建材（03323）均見北水「執死雞」。

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本文節録至imoney763期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周三（1日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為5月24至30日

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編輯：黃銳