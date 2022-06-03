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摩根大通CEO：美國經濟即將迎來風暴

股樓投資 16:04 2022/06/03

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摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）周三在伯恩斯坦戰略決策會議(Bernstein Strategic Decisions Conference)上，當被問及聯儲局在抑制通脹方面所面臨的挑戰時，形容美國經濟將面臨一場「風暴」，呼籲要投資者做好準備，並敦促聯儲局採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退。

復星清倉青啤持股 套現41億元   詳情請看【下一頁

他指，聯儲局的收水措施，以及俄烏戰爭導致的國際油價飈升，令通貨膨脹、商品和服務消費模式產生嚴重的扭曲，低收入家庭的財務狀況變得不健康。他說，從官方公佈的數據顯示，美國家庭連續第4個月提高了支出，儲蓄率下降到了14年的最低點，意味著巨型通脹正在襲來，然而疫情時期的財政刺激措施可能已經耗盡。他認為，目前大約有2萬億美元的財政刺激給予市民的資金還沒被花掉，美國市民大約還有6至9個月的消費能力。因此，美國經濟因為民眾的花費財政刺激的資金，令消費看似不俗，但卻正醞釀「風暴」。

他表示，摩根大通已做準備，其資產負債表會非常保守。不過，他也提到，沒人知道這是「小型風暴」或「超級風暴」。

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編輯：黃銳

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