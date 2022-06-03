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中國動向發盈警 全年轉虧蝕約18億元人民幣

股樓投資 16:04 2022/06/03

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中國動向（03818）周四（6月2日）發盈警，預期截至3月底，去年度虧損不超過18億元人民幣，前年度同期則賺約18.1億元。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

業績盈轉虧，主要是內地疫情局部爆發導致客流下跌，銷售收入按年基本持平但不及預期；期末庫存亦因而明顯增加，由於無法確定未來內地疫情的影響，出於審慎考量，對存貨計提特殊減值撥備；以及去年度在品牌市場、人力資源和銷售渠道加大投資。另外，2021年3月以來受宏觀市場波動影響，持有的股票、二級市場基金等公允價值明顯回調，導致帳面投資大幅虧損。

中國動向為中國領先的國際運動服裝品牌企業，集團從事設計、開發、市場推廣及批發Kappa及Rukka品牌運動服裝。

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責任編輯：黃銳

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中國動向（03818） 設計 香港 人力資源 通脹 文娛藝術 經濟

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