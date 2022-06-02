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【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭

商業 18:18 2022/06/02

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有售糭的商戶負責人表示，近千隻糭已全部提前售罄。（受訪者提供圖片）

明日（3日）便是一年一度的端午節，本地疫情稍為平息，消費氣氛逐漸回復，有售糭的商戶負責人表示，近千隻糭已全部提前售罄。

【香港經濟】本港今年首季港口貨物吞吐量按年下跌近14%　河運貨量大挫近25%

主打香港製造的「上水貨舖」，其創辦人羅庭輝稱，不少消費者早於5月中旬便開始購買端午糭，早鳥優惠反應熱烈，近千隻糭已全部提前售罄。由於再接到不少消費者查調，團隊亦連日趕工包好更多現貨，預計近日可再增售數百個糭，銷售期有望延至6月中旬。

該企今年與有40多年歷史的上水海味老店「贊記」合作，使用該店提供的原材料，產品主打「上水品牌」。羅表示：「上水有不少舊鄰里已移民，贊記老闆會幫他們代寄海味去外國，端午節我們決定一起合作，把上水在地的糉，賣到全香港和海外。」

該企今年與有40多年歷史的上水海味老店「贊記」合作，使用該店提供的原材料。（受訪者提供圖片）

邀請本地藝人試吃產品

銷售策略方面，該企推出了端午龍舟套裝，邀請本地插畫家繪製包裝外形。羅反映：「疫下龍舟比賽規模大減，希望產品包裝可增添節日氣氛。」又稱，龍舟套裝受到不少有小孩的年輕夫婦歡迎。

該企亦邀請本地藝人試吃產品，分享到社交平台；又提早幾個月準備「試糭」直播，反應熱烈，更與飲食平台合作宣傳，羅認為，多管齊下的市場營銷成效相當不俗。

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記者：李智美

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