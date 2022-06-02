【港元定存】港元定存息最高5.8厘 半年結前各行加息搶存

甫踏入6月，暫有10間大小港銀齊加港元定期存款，包括今天（6月2日）有4行加息，例如滙豐（HSBC）、招商永隆、交銀香港及大眾財務鬥加不同存期的年息。昨天（1日）另有6行出招，分別為中銀香港 （02388） 、渣打香港 （02888） 、東亞 （00023） 及工銀亞洲亦調高短中長息，創興則加3個月短存年息，華僑永亨新推1年享2.3厘息。專家指，半年結前，大小行仍勇於搶錢。

滙豐把3個月及半年期港元定存齊加0.2厘年息，3個月的新息率報0.7厘，半年為0.9厘，1年息率更上調0.3厘，新報1.2厘，這是繼5月24日以來，短短不足兩周，龍頭大行再加息。而渣打香港微加3個月港元定存年息0.05厘至0.4厘，半年年息加0.15厘至0.6厘，1年息率加0.25厘至0.8厘，且新推網上另一高息選擇，1年有2.35厘。

比併三間發鈔行，目前3個月年息以滙豐的0.7厘最高，跑贏渣打的0.4厘及中銀香港的0.35厘。半年期年息以中銀香港的1.8厘稱冠，大幅抛離滙豐的0.9厘，以及渣打的0.6厘。1年期息率渣打的2.35厘冠絕發鈔行，稍勝中銀的2.2厘及滙豐的1.2厘。

不過，計及中小行在內，3個月期年息以小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）的兩厘稱王，但須為八達通的新客增值獎賞等附帶條件。半年期年息以大新 （02356） 的1.9厘最高。

至於1年期港元定存息，仍以富邦的2.4厘居首。而多行近日鬥搶長錢，招商永隆剛調高1年期息率0.1厘至2.3厘，跟恒生 （00011） 及大新看齊。工銀亞洲提升1年期息率0.3厘至2.25厘。東亞更把1年期息率大加0.4厘，新報2.2厘。工銀亞洲另新推388天享2.45厘年息，在長息中為破頂息。

此外，論及市面所有定期存款，以集友7天年息享5.5厘，膺冠絕全城息率，以存款上限500萬元計，7天速賺息逾5200元。而原本眾安（ZA Bank）推3個月年息7.01厘，已於本周二（5月31日）屆滿。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】1個月人民幣定存息最高5厘 短存受捧有玄機

【美元定存】半年美元定存息最高2.3厘 大小行重手加存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪