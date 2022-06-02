  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存息最高5.8厘 半年結前各行加息搶存

18:41 2022/06/02

分享：

分享：

甫踏入6月，暫有10間大小港銀齊加港元定期存款，包括今天（6月2日）有4行加息，例如滙豐（HSBC）、招商永隆、交銀香港及大眾財務鬥加不同存期的年息。昨天（1日）另有6行出招，分別為中銀香港 （02388） 、渣打香港 （02888） 、東亞 （00023） 及工銀亞洲亦調高短中長息，創興則加3個月短存年息，華僑永亨新推1年享2.3厘息。專家指，半年結前，大小行仍勇於搶錢。

滙豐把3個月及半年期港元定存齊加0.2厘年息，3個月的新息率報0.7厘，半年為0.9厘，1年息率更上調0.3厘，新報1.2厘，這是繼5月24日以來，短短不足兩周，龍頭大行再加息。而渣打香港微加3個月港元定存年息0.05厘至0.4厘，半年年息加0.15厘至0.6厘，1年息率加0.25厘至0.8厘，且新推網上另一高息選擇，1年有2.35厘。

澳元定存息最高11厘【下一頁

比併三間發鈔行，目前3個月年息以滙豐的0.7厘最高，跑贏渣打的0.4厘及中銀香港的0.35厘。半年期年息以中銀香港的1.8厘稱冠，大幅抛離滙豐的0.9厘，以及渣打的0.6厘。1年期息率渣打的2.35厘冠絕發鈔行，稍勝中銀的2.2厘及滙豐的1.2厘。

不過，計及中小行在內，3個月期年息以小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）的兩厘稱王，但須為八達通的新客增值獎賞等附帶條件。半年期年息以大新 （02356） 的1.9厘最高。

至於1年期港元定存息，仍以富邦的2.4厘居首。而多行近日鬥搶長錢，招商永隆剛調高1年期息率0.1厘至2.3厘，跟恒生 （00011） 及大新看齊。工銀亞洲提升1年期息率0.3厘至2.25厘。東亞更把1年期息率大加0.4厘，新報2.2厘。工銀亞洲另新推388天享2.45厘年息，在長息中為破頂息。

此外，論及市面所有定期存款，以集友7天年息享5.5厘，膺冠絕全城息率，以存款上限500萬元計，7天速賺息逾5200元。而原本眾安（ZA Bank）推3個月年息7.01厘，已於本周二（5月31日）屆滿。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】1個月人民幣定存息最高5厘 短存受捧有玄機

【美元定存】半年美元定存息最高2.3厘 大小行重手加存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

天星銀行 虛擬銀行 大新銀行（02356） 工銀亞洲 創興銀行（01111） 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 大眾財務 交銀香港 招商永隆

下一篇文章

【轉數快】轉數快今年新增逾83萬個新戶 累計逾1045萬帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款