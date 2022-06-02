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【周未好去處】香港設計中心「設計光譜」平台 推「大夢細想」展覽 帶參觀者遊走真實與虛擬

理財智慧 17:47 2022/06/02

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香港設計中心（Hong Kong Design Centre）面向公眾的平台「設計光譜」（Design Spectrum）推出慶祝中心二十周年的最後一個壓軸展覽，主題為「大夢細想」（Dream Big Think Small）展期由即日至7月17日，於灣仔茂羅街7號舉行，邀請設計師梁展邦Michael Leung擔任策展人，以21世紀的設計視覺，向公眾闡述「夢」之不同維度及層次。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

是次「大夢細想」展覽中的委約作品「奇異的夢境花園」，由於反應熱烈，將展期延至6月12日。委約作品乃全新創作，創作團隊為4個不同媒介的設計單位，他們把空間分割成2個不同的夢境，帶來一個短暫逃離現實的夢想空間，透過視覺、聽覺和觸感，讓參觀者一起發夢。

除了委約作品「奇異的夢境花園」，策展人亦帶來其他20多個有關「夢」的設計項目，透過4個展區展出，當中絕大部分來自香港本地設計師或團隊，同時也有英國、瑞典、丹麥等國家的設計項目，題材涵蓋個人至社會層面，公眾可藉展品投入設計師的超時空思維，啟發如何透過設計築或觸夢，繼而努力實現看似遙不可及的夢想。

公眾欣賞展覽後，亦可以一同動手「造夢」，包括由Kevin Cheung設計的環保DIY材料包，利用廢棄飲品罐製作成可動的雀仔玩具，只需參加公眾導賞團便可免費得到。而地下的設計精品店DS Shop，更本地設計單位LeeeeeeToy為是次展覽特別製作的搪膠公仔「築夢 大地之子」在店內發售，售價為280。

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責任編輯：羅浩濂

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