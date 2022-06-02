日本或7月升入境人數上限 增至單日3萬

日本早前宣布分階段重新開放邊境，更在下周五（10日）起迎接更多海外旅客入境。日本媒體報稱，政府有意於7月開始，把單日入境人數上限由2萬人增至3萬。政府內部亦有建議，希望全面廢除入境人數限制。

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《日本時報》引述消息人士透露，政府正考慮把每日入境人數限制上升至3萬，估計會在7月1日起實行。分析指出，因日本已陸續開放入境，機場隔離需求降低，使政府考慮加大入境人數。政府內部亦有聲音認為，可全面廢除入境人數限制。

內閣官房長松野博一周三（1日）在記者會上表示，日本政府計劃逐步恢復正常入境水平，會因應需求及日本國內及其他國家的感染情況作出相應調整。

日本於周三起，入境人數上限已由1萬增至2萬。根據早前宣布的措施，日本會在下周五起接待更多海外旅客。政府亦會根據試行階段的經驗，為旅行社及住宿行業製作指引，估計會在下周二（7日）公布。

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新措施下，國家及地區因新冠肺炎疫情分為藍﹑黃及紅3級。藍級包括香港在內共98個國家及地區，只要打齊3針者可免除隔離及抵達檢測要求。日本政府宣稱，單計藍黃兩級的國家及地區，已有80%旅客只要打齊3針，屆時入境日本即可免除隔離及抵達檢測要求。

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責任編輯：吳漢培