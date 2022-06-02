【虛擬經濟】1個月內兩度故障 「以太坊殺手」Solana主網停機4小時 SOL幣單日大跌超過1成

被稱為「以太坊殺手」Solana，以高運作效率及低交易費用見稱，但在短短1個月時間內，竟兩度發生故障，其主網於香港時間今日（2日）凌晨時分發生故障，Solana官方推特引述Solana Status指出，由於主網未能達成共識造成約4.5小時的停機，及後已重啟叢集節點。

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Solana在推特指出，其網絡狀態是安全的，資金亦是一樣。根據區塊鏈瀏覽器Solanabeach的統計數據顯示，最新出塊仍然在6小時前。Solana原生代幣SOL，由6月1日晚起開始持續下跌，由最高的45.49元，一直下跌至40元上下，截稿前報39.8元，單日大跌超過1成。

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責任編輯：嚴浩文