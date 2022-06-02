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【移民潮？】首季「永久離港」提取MPF強積金涉20億元　申索宗數按年、按季回落

股市 17:10 2022/06/02

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【移民潮？】首季「永久離港」提取MPF強積金涉20億元　申索宗數按年、按季回落

港府多次表示沒有統計香港移民數據，外界視積金局季報內以「永久離開香港」為由申索強積金的個案，為香港勞動人口移出香港的參考數據。積金局最新公布，今年第一季，約有7,500宗個案以「永久離港」為由申索強積金，按年少200宗、按季則少1,200宗，涉及金額20.14億元，按年多4%、按季就少16%。

積金局過去多次表示，永久離港為由提取強積金的申索個案不等同移民個案，最新補充，以各項理由提取強積金的申索宗數，會因應強積金計劃成員可能有多於一個強積金帳戶而須逐個提出，令實際申請人數少於申索宗數。

TVC帳戶按年增17%　上季強積金總資產縮水600億

其他強積金數據方面，至今年3月底，強積金總資產約11,200億元，按季少600億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過3,260億元。過去十年間，強積金總資產增加187%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%，同期年率化通脹率為1.8%。

今年首季，強積金已收總供款216.6億元，75%為強制性供款及25%為自願性供款。2021/22財政年度，可扣稅自願性供款（TVC）總供款額25.1億元，按年升13%。TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個。

截至3月底，約267萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,055萬個強積金帳戶的25%；有關投資總資產值約$849億，佔強積金總資產8%。

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