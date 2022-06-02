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土耳其國名拒再與火雞混淆 由Turkey改做Türkiye

環球社會熱點 17:04 2022/06/02

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外界經常將土耳其本來的英文國名「Turkey」，與火雞的英文混為一談。聯合國周三（1日）正式宣布為土耳其正名，順應土耳其要求將其英文國名改為「Türkiye」。

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土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）早前去信聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），提出於國際層面全面更改土耳其的英文名為「Türkiye」。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）周三發表聲明，正式宣布為土耳其正名。杜雅里克表示由聯合國收到土耳其來信的那一刻起，土耳其的新英文國名就正式更改，適用於所有外語及文件。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）去年12月起，要求民眾全面改用「Türkiye」，形容這個國名是對土耳其人民的文化、文明及價值觀的最佳詮釋。

埃爾多安更建議土耳其企業出口商品時，改用「Made in Türkiye」説明產品於土耳其製造，棄用「Turkey」、「Turkei」及「Turquie」等名稱。

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土耳其被指改名，是為避免外界再將國名與火雞的英文混為一談。而且劍橋字典中「Turkey」這個英文詞語的其中兩個解釋是指「非常失敗的事」或「蠢笨的人」，也容易令人產生負面的聯想。

除了土耳其之外，荷蘭2020年也放棄舊有名稱「Holland」，正名為「the Netherlands」。北馬其頓2019年也因為與希臘的政治糾紛，由「Macedonia」改名為「North Macedonia」。

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責任編輯：鄭錦玲

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