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【轉數快】轉數快今年新增逾83萬個新戶 累計逾1045萬帳戶

17:02 2022/06/02

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轉數快按月新增逾18萬個新戶，累計逾1045萬個帳戶登記。

轉數快（FPS）戶口又再闖新高，5月份累計有1045萬個帳戶登記，較4月份的1026萬個戶口，按月再增加逾18.3萬個新登記，新上客量為今年第2高，僅次於1月份單月驟增逾19.1萬個新登記。

香港銀行同業結算公司剛公布，銀行快速支付系統（FPS）的最新數據，今年首5個月轉數快累計驟增逾83萬個新戶，對比去年底的962萬個，增幅為8.6%。

金管局於2018年9月推轉數快，今年3月總計戶口已首破千萬個新關。專家預計，新戶登記有望再破新紀錄，主要受惠於電子消費券，市傳財政司司長陳茂波於暑假再派餘下約300億元的消費券，且新加入中銀香港 （02388） BoC Pay，以及滙豐（HSBC）旗下PayMe，料兩大龍頭齊谷優惠，吸引更多商戶參與，新開轉數快等電子錢包。

第二期5000元消費券營辦商名單出爐【下一頁

早前中銀香港已公布，BoC Bill綜合收款服務提供二維碼貼碼及智能終端機收款方案，配合商戶捕捉消費券機遇 。而滙豐也招數多多，最煞食是挾持人氣偶像的姜濤效應，不斷有升級版力谷PayMe，或吸引Mirror鏡粉由其他支付商轉會。

順帶一堤，中銀香港早前指，積極配合政府發放電子消費券，為中小商戶提供BoC Bill綜合收款服務，包括二維碼貼碼（QR Code）及智能終端機兩款方案，讓商戶可輕鬆收款及管理交易。此外，又推出多項商戶優惠，包括豁免BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等，協助受疫情影響的中小商戶，以低成本受理電子支付，捕捉消費券帶來的業務。

BoC Bill是市面上受理支付工具最多的綜合收款平台，商戶可通過此平台，收取近20種不同支付工具，包括BoC Pay和4種消費券支付工具，以及處理銀聯、Visa、MasterCard、JCB、Discover、Diners 等各種銀行卡支付、轉數快收款服務等。

商戶可因應本身的經營模式及規模，選擇使用BoC Bill貼碼或智能終端機方式收款，緊貼電子支付趨勢。如選擇使用BoC Bill貼碼方案，商戶只需向顧客展示二維碼，只要顧客掃瞄該二維碼，款項將存入商戶賬戶，無需安裝收款設備或連接專線，適合小型商店使用。

相關文章：【電子消費券2022】中銀香港為中小商戶提供BoC Bill收款服務　可收取消費券支付工具

【電子消費券2022】星展推消費三重獎　轉數快轉賬、用信用卡增值、連結Alipay HK等有優惠

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

電子消費券 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 轉數快 電子支付 Fintech

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