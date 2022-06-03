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【機械人】開長途車也不怕　日企研發「陪聊AI」與駕駛者聊天

18:00 2022/06/03

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日本電訊商NTT最近發表一款車用人工智能系統，稱可以透過識別鄰近景點或餐廳，以此作為話題與駕駛者進行聊天，避免其在行車期間打瞌睡、注意力降低等情況。

開長途車需要高度集中力，稍有不慎隨時發生交通事故。日本電訊商NTT最近發表一款車用人工智能系統，稱可以透過識別鄰近景點或餐廳，以此作為話題與駕駛者進行聊天，避免其在行車期間打瞌睡、注意力降低等情況。

【Google】Google AI訓練服務Colab 禁使用者製作Deepfake影片
 
聊天機械人可隨著車輛所在的位置、場景等情況調整對話內容，避免發生文不對題情況。NTT也計劃持續擴充人工智能系統的外部知識，讓系統在對話過程所陳述內容更豐富，並且能更流暢應對。
 
可模仿真人對話
 
公司表示，系統是以全球最大語言模型Transformer為基礎，以此建構複雜的日本語對話系統，加上可透過車輛攝影鏡頭拍攝畫面識別結果，以建立環境認知數據，並且與對話系統結合，讓人工智能系統所產生對話內容更加真實。
 
為確保系統的實際應用成效，NTT也分別透過實際裝載於車輛上，或是透過虛擬實境方式進行測試，發現其可以模仿真人對話，讓長途駕駛者可以更集中精神，避免在駕駛過程中發生意外。

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責任編輯：廖淑瑩

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