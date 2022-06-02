【夏日優惠】新都城中心2期及3期推初夏消費禮遇 送逾50萬元購物及電影禮券 H･COINS會員更可賺COINS及禮券

踏入初夏，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) 推出「夏日SHOPPING DOUBLE賞」，由6月11日至7月29日，H‧COINS會員只須於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY以電子貨幣單一消費滿指定金額，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花，集齊指定數量印花，即可享MCL新都城戲院電影禮券乙張或UNY(將軍澳店)購物禮券乙張。

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由6月11日起至7月29日，H‧COINS會員只須於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY以電子貨幣單一消費每滿250元，每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊3枚電子印花後，首4,900名會員即有機會免費換領MCL新都城戲院100元電影禮券乙張。

佔地3萬4千呎的高級日式超巿UNY進駐將軍澳，位於MCP CENTRAL的UNY將軍澳店更首設自家乾式熟成牛肉專櫃。於「夏日SHOPPING DOUBLE賞」推廣期內，除了首4,900名H‧COINS會員可換領MCL新都城戲院100元電影禮券乙張外，其後500名會員更有機會換領UNY(將軍澳店) 100元購物禮券乙張。

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責任編輯：羅浩濂