大市表現回穩 專注較高收益優先證券

市場逐漸消化經濟衰退、美國聯儲局「縮表」預期等消息，恐慌情緒似乎開始消散，五月下旬全球債市表現逐漸回穩。優先證券的收益率較高兼具優質的信貸風險溢價，而且發行人多為資產負債表強健的優質公司，因此在債市反彈周期表現最為亮眼，為投資者提供難得的入場機遇。

優先證券對利率敏感度較低，因此在加息周期下可提供相對較高的孳息率，表現亦相對出色。在美國過去兩次的加息週期（2004-2006年和2015-2018年）中，優先證券的回報率確實相對較高，表現一直優於全球企業債券和全球高收益債券。當央行加息時，我們認為優先證券應享有額外息差帶來的較優異表現，有助彌補市場波動的價格。

由於優先證券的平均信貸質素為投資級別，其信貸息差擴闊的幅度有限。從基本因素來看，優先證券的發行人為資產負債表穩健的優質公司。而且大多數優先證券可在到期前被發行人贖回，因此具備一定程度的利率保障，有別於傳統的固定收益產品。這一特性可縮短優先證券的有效存續期期，降低對加息的敏感度（價格跌幅也相對較低），我們預計優先證券市場將會更加穩定。

另一大特點是，大多數優先證券向機構支付的利率可由固定轉浮息水平。優先證券發行後的5年至10年，發行人支付固定利率，之後轉為支付浮動利率，從而提供票息保障和對沖加息帶來的影響。 我們多年來一直在為加息做準備，並繼續增持固定轉浮動利率的優先證券。

我們仍看好能源板塊，當大宗商品價格居高不下，能源公司將開採鐵礦石、石油和天然氣，從而應利好相關業務。在中游領域，我們認為，天然氣的長期增長前景比石油較好。由於美國能源基建的建設難度大，增產具有挑戰性，我們認為這將推升天然氣的平均價格，而新建設施的高難度更加突出現有能源基建的價值。

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