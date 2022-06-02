【GEM】高級餐飲股1957 & Co. 賣盤　主要股東齊沽近49%股份、作價1億元　由宏寰集團創辦人接手

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【移民潮？】首季「永久離港」提取MPF強積金涉20億元 申索宗數按年、按季回落
受到疫情院控措施影響，本港食肆上半年生意大減，本港餐飲乍暖還寒，營運Mango Tree、竹日本料理、權八等多個餐飲品牌的1957 & Co. （08495） 周三（1日）宣布將賣盤易手。
現有股東梁志天、關永權及郭志波分別將1957 & Co.的25.11%、19.6%及4.27%的股份出售予宏寰集團創辦人Cai Weike，共涉48.98%或1.88億1957 & Co.股份，作價1.00億元，每股待售股份0.5341元。
今次一旦交易完成後，買方Cai Weike須提出強制性有條件現金要約，作價同為0.5341元，1957 & Co.收報0.490元，跌1.01%，意味上述每股作價仍有溢價9%。
買家Cai Weike為珞信有限公司創辦人，在香港營運自有品牌餐廳包括板神、燒肉帝、 軒寧樓及京滬佳餚。
公告提到，Cai Weike有意繼續經營主要業務，同時擬繼續僱用集團現有管理層及僱員，目前郭志波是1957 & Co.行政總裁兼執行董事。
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