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【GEM】高級餐飲股1957 & Co. 賣盤　主要股東齊沽近49%股份、作價1億元　由宏寰集團創辦人接手

股市 16:52 2022/06/02

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【GEM】高級餐飲股1957 & Co. 賣盤　現有股東齊沽近49%股份、作價1億元　由宏寰集團創辦人接手（圖為CEO郭志波）

受到疫情院控措施影響，本港食肆上半年生意大減，本港餐飲乍暖還寒，營運Mango Tree、竹日本料理、權八等多個餐飲品牌的1957 & Co. （08495） 周三（1日）宣布將賣盤易手。

現有股東梁志天、關永權及郭志波分別將1957 & Co.的25.11%、19.6%及4.27%的股份出售予宏寰集團創辦人Cai Weike，共涉48.98%或1.88億1957 & Co.股份，作價1.00億元，每股待售股份0.5341元。

交易完成須提強制有條件現金要約 較收市價高9%

今次一旦交易完成後，買方Cai Weike須提出強制性有條件現金要約，作價同為0.5341元，1957 & Co.收報0.490元，跌1.01%，意味上述每股作價仍有溢價9%。

買家Cai Weike為珞信有限公司創辦人，在香港營運自有品牌餐廳包括板神、燒肉帝、 軒寧樓及京滬佳餚。

擬繼續僱用現有管理層

公告提到，Cai Weike有意繼續經營主要業務，同時擬繼續僱用集團現有管理層及僱員，目前郭志波是1957 & Co.行政總裁兼執行董事。

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