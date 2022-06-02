【帶你睇盤】屯門兩房平價上車盤　430萬可上車

樓價持續回升，要找500萬元以下的上車盤不易，但其實屯門亦有不少選擇。今次祥益地產推介的樓盤為凱德花園，雖然屋苑並非位於市中心，但勝在入場價平，對預算有限的買家來說，是值得考慮之選。

放盤單位為1座中層D室，實用面積312平方呎，兩房間隔，現叫價430萬元。若承造九成按揭，分30年還，利率2.5計，壓力測試下的最低每月入息要求約36,623元。

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放盤單位 屯門凱德花園1座中層D室（物業編號：AN229348） 實用面積 312平方呎 間隔 兩房 叫價 430萬元 賣點 有匙即睇、低首期上車、開揚景觀、環境舒適

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