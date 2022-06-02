【香港經濟】本港今年首季港口貨物吞吐量按年下跌近14%　河運貨量大挫近25%

▲ 今年首季抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家包括中國，大跌23.3%。（資料圖片）

政府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃今年第一季的統計數字，季內港口貨物吞吐量按年下跌13.8%，達4,240萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較去年首季分別下跌13.4%及14.5%。

【Dyson新店】擴展零售據點 Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

在港口貨物中，海運下跌8.9%，河運貨物更大跌24.8%，分別為3,110萬公噸及1,130萬公噸。



在抵港港口貨物中，今年首季進口及抵港轉運貨物按年分別下跌19.1%及6%，為1,460萬公噸及1,310萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）及離港轉運貨物則下跌24.1%及11.4%，為320萬公噸及1,160萬公噸。

內地抵港、離港貨物減少

與去年第一季比較，今年抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家／地區為韓國，急升43%；台灣亦增逾29%。不過，中國內地則跌23.3%、美國亦錄得15.1%的跌幅。

在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要卸貨國家／地區為越南（跌28.5%）、日本（跌20.0%）、美國（跌16.4%）、韓國（跌14.6%）及中國內地（跌11.0%）。

按貨品種類而言，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」（跌28.0%）、「鋼鐵」（跌23.7%）、「主要作食用的動物及其製品」（跌21.4%）等。



在今年第一季，香港的港口處理了371萬標準貨櫃單位的貨櫃，較去年同期下跌近10%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌10.8%及6%，為300萬標準貨櫃單位及70萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌8.6%及13.3%，為162萬標準貨櫃單位及138萬標準貨櫃單位。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7% 勝市場預期

【展覽復甦】香港結婚節6月3日至5日舉行 8大展區過百展商參與

責任編輯：葉泳珊