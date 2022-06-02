  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】本港今年首季港口貨物吞吐量按年下跌近14%　河運貨量大挫近25%

商業 16:34 2022/06/02

分享：

分享：

今年首季抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家包括中國，大跌23.3%。（資料圖片）

政府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃今年第一季的統計數字，季內港口貨物吞吐量按年下跌13.8%，達4,240萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較去年首季分別下跌13.4%及14.5%。

【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

在港口貨物中，海運下跌8.9%，河運貨物更大跌24.8%，分別為3,110萬公噸及1,130萬公噸。

在抵港港口貨物中，今年首季進口及抵港轉運貨物按年分別下跌19.1%及6%，為1,460萬公噸及1,310萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）及離港轉運貨物則下跌24.1%及11.4%，為320萬公噸及1,160萬公噸。

內地抵港、離港貨物減少

與去年第一季比較，今年抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家／地區為韓國，急升43%；台灣亦增逾29%。不過，中國內地則跌23.3%、美國亦錄得15.1%的跌幅。

在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要卸貨國家／地區為越南（跌28.5%）、日本（跌20.0%）、美國（跌16.4%）、韓國（跌14.6%）及中國內地（跌11.0%）。

按貨品種類而言，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」（跌28.0%）、「鋼鐵」（跌23.7%）、「主要作食用的動物及其製品」（跌21.4%）等。

在今年第一季，香港的港口處理了371萬標準貨櫃單位的貨櫃，較去年同期下跌近10%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌10.8%及6%，為300萬標準貨櫃單位及70萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌8.6%及13.3%，為162萬標準貨櫃單位及138萬標準貨櫃單位。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

【展覽復甦】香港結婚節6月3日至5日舉行　8大展區過百展商參與

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
今日
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
今日
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　
2022/06/01
【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　
【零售市道】本港零售數據止跌回升　消費券效應減退後恐打回原形？
2022/06/01
【零售市道】本港零售數據止跌回升　消費券效應減退後恐打回原形？

你可能感興趣

【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
今日 15:04
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
今日 15:00
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　
19:10 2022/06/01
【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　
進出口總額 進出口 經濟 香港 政府統計處 台灣 中國

下一篇文章

【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【旅遊趨勢】疫後報復式旅遊　Trip.com：亞太區四月後旅遊復甦加快
【旅遊趨勢】疫後報復式旅遊　Trip.com：亞太區四月後旅遊復甦加快
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款