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CCL按周微跌0.1%報180.97點　美國加息影響漸現　中小型單位樓價齊回軟

股樓投資 16:34 2022/06/02

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5月初美國聯儲局宣布加息半厘，對本港樓價的影響逐漸浮現。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報180.97點，按周微跌0.10%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國加息半厘，中細價樓回軟，但未有掉頭下跌，預計樓價短期內將於現水平企穩。CCL（中小型單位）報180.21點，按周微跌0.10%，兩周累跌0.58%。

至於豪宅樓價未受加息影響，CCL（大型單位）報184.83點，按周微跌0.12%，連續4周於185點高位企穩。此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.87點，按周微跌0.09%。

以樓價見底回升9周計，CCL累升2.04%，CCL Mass累升1.54%，CCL（中小型單位）累升1.74%，CCL（大型單位）累升3.57%。港島CCL_Mass累升3.86%，九龍CCL_Mass累升1.62%，新界東CCL_Mass累跌1.41%，新界西CCL_Mass累升1.01%。

分區方面，美國加息後，新界兩區樓價齊跌2周，跌幅明顯。新界東CCL_Mass連跌2周共2.70%，報192.10點，是近9周次低，按周跌2.11%，跌幅為33周以來最大。新界西CCL_Mass連跌2周共1.91%，報167.42點，創9周新低，按周跌0.86%。

港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass兩周累升0.37%，報187.06點，是近9周次高，按周升1.17%，連跌3周後回升。九龍CCL_Mass連升2周共0.62%，報175.30點，按周升0.50%，連續4周企穩175點水平。

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撰文 : 謝昕蕎

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