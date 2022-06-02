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BBC新聞直播現神秘女子 主持一招化解尷尬（有片）

環球社會熱點 16:34 2022/06/02

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隨著資訊科技發達，民眾只需利用通訊軟件可即時對話，但不時發生尷尬情況。英國廣播公司（BBC） 主持最近在新聞直播時，利用通訊軟件Zoom與嘉賓對話時，豈料突然有一名女子加入會議，出現尷尬畫面。幸好主持反應迅速，及時化解尷尬。

英粉絲「野生捕獲」尊尼狄普 合照握手賀勝訴（有片） 【下一頁】

網上流傳影片顯示，BBC主持人Rebecca Jones在新聞直播期間，以ZOOM採訪埃塞克斯（Essex）大學教授Lorna Woods關於網絡安全問題時，突然有一名不明女子突然加入會議，一言不發看著Jones採訪。

新聞畫面迅速轉換成圖片，但嘉賓似乎仍未發現有不速之客，在大約45秒後，女子暫時轉身離開Zoom畫面，然後再次折返凝望鏡頭。主持人最終打斷Woods的發言，表示有陌生人加入Zoom會議，於是終止採訪。直至訪問結束時，該名陌生女子仍在Zoom會議室內等待。

BBC新聞直播影片

韋史密夫妻子首開腔 望老公同Chris Rock和好（有片） 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）記者Matthew Mulligan在Twitter回應影片，估計該女子同樣利用Zoom接受其他節目訪問，但未知她如何進入上述會議。

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責任編輯：郭麗明

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