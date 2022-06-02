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【YouTube】針對用戶需要　YouTube推出「電視、手機同步」功能可邊看片邊留言

科技 17:12 2022/06/02

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YouTube宣布推出新功能，當用戶在大屏幕上觀看YouTube影片時，能同步在手機上與喜愛的內容進行互動。

在智能電視上觀看YouTube已成為不少人的習慣，但電視版YouTube並未設有留言、讚好等功能，影響觀眾與頻道擁有人之間的互動。為應對情況，YouTube宣布推出新功能，當用戶在大屏幕上觀看YouTube影片時，能同步在手機上與喜愛的內容進行互動。

【烏克蘭戰爭】涉違反平台暴力政策 YouTube刪逾7萬則俄烏衝突影片
 
如啟用該功能，用戶必須在手機和電視上登入同一個YouTube帳戶。首先，開啟電視上的YouTube應用程式，然後再打開手機上的YouTube應用程式。在自動彈出的提示訊息上點選「連結」，讓手機與電視同步。這樣就能在使用大屏幕觀看YouTube時，一邊用手機發布留言、分享影片等。

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新功能增用戶體驗

 YouTube on TV設計主管Brynn Evans表示，研究團隊花了數百個小時深入瞭解在電視上觀看YouTube的使用者體驗，發現透過遙控器難以操作或瀏覽內容，加上使用者往往會使用全屏幕模式在電視上觀看影片，因此無法同時執行多項操作，故開發該新功能。
 
此外，YouTube目前已經開始測試全新設計的影片觀看頁面，未來用戶在電視上瀏覽影片中出現的產品，可以隨時拿起手機購買。

【網絡監管】英國CMA直指Google違反競爭法 或追討1成全球營業額罰款

責任編輯：廖淑瑩

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