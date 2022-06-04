【公屋裝修】一家4口獲派40年舊公屋 花38萬裝修380呎單位 善用空間劃出7區域 卡位日式小過道設計有特色

香港輪候公屋的時間屢創新高，不少人經過多年的苦苦等候下才能獲分派得一公屋單位，而若然有幸獲得當然要好好的裝修設計一番，以打造屬於自己與家人的安樂蝸。今次要介紹的單位位於沙田區的乙明邨，其面積為約380呎，居住了4個人，裝修費用為約38萬，全屋走日系簡約風。

單位戶主夫婦經已退休並與兒女同住，近日他們獲分派到這個近40年的公屋單位，設計師指即使房協有進行基本翻新才轉交單位，但屋內有很多裝修配置經已不合時宜，於是他要在不改動屋內原間隔下，重新規劃一家人的生活空間。

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戶主要求屋內需有大量的收納空間，以及有3個獨立房間，使各人也有私人空間，另外他們希望能明確地劃出客飯廳， 並在飯廳保留最大的活動空間，使假日能進行多人的家庭聚會，而屋內的風格則以簡約日系為主，主要用溫暖色系及暖色燈光來營造出溫馨效果。

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有見及此，設計師在單位劃分了數個空間，包括兒子房、主人房、收納房、客飯廳、客廳電視區、廁所及廚房。在空間分配上，由於家中主要為戶主夫婦觀看電視較多，為免影響到兒子工作及休息，設計師特意把其設立於主人房的一邊，而當女兒有需要回家居住時，也能在電視區的地台加上軟墊作睡房用。

設計師在單位主力牆的一邊劃分了房內的空間，並將主人房設置於靠窗有日光的一邊，使房間更光猛，另外，在主力牆原有開門的位置，設計出一日式風格的小過道位置，小過道以綠色配上木條子紋的設計，而牆上則有2個圓形圖案設計，驟眼看上去像日式屏風，而牆後空間則供給電視區域及主房衣櫃使用。收納房間則有大型衣櫃及梳妝台供女戶主使用。

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在裝修設計上，由於兒子平日需在家工作，所以設計師在兒子房內用上床下櫃組合，並留有長枱，使兒子能有工作空間，而顧及到衣櫃收納需要，房間上床的空間同時偷用了隔壁房轉角衣櫃的空間做床頭櫃,使房內更加方便和實用。主人房的傢俱以白色配木紋色為主，入內造了地櫃及地台床使收納量大增，另外其也造了大型貼牆到頂衣櫃連轉角儲物櫃及梳妝台，而床頭配以淺黃色的牆身及簿身儲物櫃。

由於戶主兒子有數十塊滑板要作收納, 所以設計師在電視區域設計出儲物地台及放棄使用一般的沙發,以訂制的卡座軟墊去加強儲物量,卡座下可以收納滑板，而全屋整體用純白色配以自然木紋色,在客廳的地板則用上天然石紋系列, 以簡潔線條及平方角的設計元素做對比,牆身的空間留白位置可供戶主掛置裝飾。

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在廚房上，由於要保留房協原有的牆身磚, 設計師只更換廚櫃及在牆身加上不鏽鋼板, 在顧及美觀同時也方便打理, 而廚房內有一灰色上排下櫃及白色配木紋色下櫃，在廁所上因為房協單位有不少限制,原有的喉管都不能改動,所以設計師以圍身及櫃去遮檔不美觀的部分,同時加置層架、儲物櫃及更換潔具,使廁所更實用。

費用： 清拆工程： $18000

水電工程： $42000

泥水工程： $40000

油漆工程：$42000

木工項目：$43000

傢俬項目：$175000

雜項：$18000

總數： $378000



*資料及圖片由 M.studio 微.工作室提供

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責任編輯：關海儀