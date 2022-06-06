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【職場熱話】 打工仔轉HR新工後極珍惜 人事關係好感被受賞識 未料竟突患急性血癌感沮喪

理財智慧 23:33 2022/06/06

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一份好工總是可遇不可求，若然遇上當然應好好珍惜，然而在生命出現危急關頭時，卻沒有甚麼能比健康重要。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己近日剛轉了一份新工，而工作上無論是人事還是內容自己也十分喜歡，然而天意弄人，近日他突患上急病，因而感到十分沮喪。

樓主指自己之前一直在做垃圾行政工作，而今年5月份他開始返HR新工，樓主十分高興有人賞識及願意教他工作，而且不論是公司職場文化還是月薪他也很滿意，然而好景不常，他在工作數天後便發現自己患了急性血癌，需入院做化療，而且不知要治療多久，樓主指自己有把情況告訴給上司，並表達了希望能停職留薪，然而感覺上司認為情況很難做。

【職場熱話】港男任大學兼職講師3個月    工作量極大變相全職   完約後竟被上司威嚇改卷  無奈答應感不甘 【下一頁

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

樓主指現時家人也叫他先顧好自己的身體再作打算，不要在醫院也想著工作要多休息，然而他指自己認為公司一天未解僱自己便一天也要努力工作，而自己也不想像一個廢人一般要人照顧，他因而為自己現時的情況感到又難過又沮喪。

【延伸閱讀】【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？【下一頁

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此貼文一出後，有大量網民留言表達關心，有些人指出，「工可以再找，命只有一條。」，「現時的情況還要堅持上班嗎？」，也有人指，「好好休息做化療吧，不要再想工作的事了。」，「可否說一下當時是怎樣發現的？」。

另有網民指，「你平日有吸煙及飲酒嗎？」，「加油你一定會康復的。」，「養好身體最重要，工甚麼時候也能返。」。

【職場熱話】上司突離職以為升職在望 老闆竟先考慮新人 打工仔質疑自己能力感灰心 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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