【文娛藝術】第15屆難民電影節今日開鑼 捐款滿350元即可換電影節通行證 奧斯卡金像獎提名動畫有得睇

聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」，將於今日（6月2日）正式開鑼，以迎接6月20日的「世界難民日」， 頌揚難民逃難時展現出的毅力及勇氣。由即日起至7月3日，捐款達350元即可換領「電影節通行證」一張，達到更高指定金額更可獲「電影節通行證」及其他相關禮品。在今屆電影節上映的7部電影和短片之中，包括了本年度奧斯卡金像獎提名動畫《無處安心》。

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本年度慈善難民電影節將在線上及線下進行放映，其中精選一系列圍繞難民兒童和青年，以及氣候危機等重大議題的電影及短片。透過電影支援全球數百萬名受戰火、政治或宗教迫害而被迫逃離家園的人，讓他們在動盪中尋得安身之所、讓他們的生活重現曙光；因此，第15屆慈善難民電影節將特別響應今年6月 20日的世界難民日，以「尋求安全的權利」 為主題，並為支援聯合國難民署的緊急救援項目及為緊急危機作好準備，以作迅速應對籌募捐款。

本年度的慈善難民電影節將重點放在被迫逃離家園的人尋求安全的權利。透過展現流離失所者在重建生活中堅定不移的決心、如何竭力克服氣候環境及社會帶來的阻礙，以宣揚「不論何人、何時、何地；每個人都有尋求安全的權利」的訊息。電影立體呈現難民和流離失所者的真實生活，增加大眾對他們的同理心和理解。

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本屆慈善難民電影節涵蓋了歷屆以來最豐富的內容，精選了7套扣人心弦的獲獎電影和短片，部分更會於實體戲院放映，觀眾用1張戲飛即可助難民及流離失所者重新起程。各套電影和短片展現出他們如何勇敢擁抱新生活；在艱苦的陌生環境中仍抓住夢想、努力融入社會及克服氣候變化帶來的難題，當中包括了：

講述兩名在難民營生活的敍利亞少年渴望成為足球員理想的《足球小將迎「難」上》 ； 記錄阿富汗少年心路歷程的《飄盪青春》； 探討在非洲氣候變化如何影響流離失所者的《綠色巨牆》； 帶觀眾進入難民兒童夢鄉的《安身夢樂園》； 有關多元性別難民追求愛情的本年度奧斯卡金像獎提名動畫《無處安心》等。

聯合國難民署「第15屆慈善難民電影節」的籌款目標為20萬元，用於支援如烏克蘭危機的緊急救援項目，能為250名流離失所的兒童提供包括參與外展活動、日間託管中心及兒童友好空間的支援服務；同時會幫助1,000個流離失所的家庭保護受損的房屋或庇護所，為他們提供塑料防水帆布等支援。

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聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」資料

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責任編輯：嚴浩文