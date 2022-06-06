【職場熱話】 與上司每日夾錢午餐 發現對方竟CLAIM公數 無本生利日賺400 下屬感氣憤不再外出

近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指平日他與同事會跟上司一起吃飯，並由上司先墊支後再還錢，然而他在偶然機會下發現原來上司一直在做一件偷雞摸狗的事，使每日的收入會因飯錢而多數百元，樓主及同事因而想到帶飯來應對，但樓主卻無飯可帶，於是向網民詢問可以怎樣做。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「如此差的上司。」，「你可以每天也跟上司說約了人吃飯。」，也有人指，「你可以在前一晚多買一個飯盒帶飯。」，「自己出去吃吧，如此大的人還要問嗎？」。

另有網民指，「我認為最神奇的地方是公司竟然連飯錢也可以報銷。」，「真是太棒了，可以無本生利。」。

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責任編輯：關海儀