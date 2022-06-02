【職場熱話】港男擁4年銷售經驗 轉工2揀1 固定28K VS 底薪16K抽佣

不知道大家在選工時會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己擁有4年的銷售經理經驗，而他以前一直也是在原材料公司工作的，近日他獲得2份銷售經理的工作機會，一份較自由，但薪金不穩定，而另一份則有固定薪金卻不自由，他感2份工各有利弊，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 既然做銷售便不要貪固定薪金。」，「 選公司B，公司A在疫情下政策可能會變，分分鐘沒佣金出。」，也有人指，「 若是我便不想返5.5天了，而且若生意不好便難有佣金。」。

另有網民指，「你現職的工作月薪有多少？」，「 要看看你是否喜歡穩定或你自己的個人能力才能下決定。」。

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責任編輯：關海儀