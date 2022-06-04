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【演唱會撲飛潮】疫下演唱會入場限制多　主辦商：用多一倍人手檢查針卡

18:00 2022/06/04

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政府現時對大型娛樂活動仍有入場限制，演唱會主辦機購認為此舉令開支增加、收入減少。（RubberBand Facebook圖片）

演唱會成為近日的本地熱話，第五波疫情緩和後，不少大型表演活動得以復辦，很多本地歌手亦立即籌備音樂會。彩正娛樂及耀榮文化近期亦有多場表演及展覽舉行，坦言現時疫情仍有很多掣肘，單是人手亦要用多1倍。

【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

彩正娛樂及耀榮文化早前亦於西九文化區舉行RubberBand戶外演唱會，另有關NFT及元宇宙的本地藝術戶外展覽「ARTAVERSE」再於6月3日舉行。

售票速度快3成

近期演唱會、大型活動的售票情況，反應相當熾熱，黃熙仁及耀榮文化首席營銷官張永達亦十分看好疫情後的大型活動需求。張永達更指，第五波疫情期間，市民被困得太久，留意到5月份的售票速度比去年12月，快2至3成。

人數封頂累收入減25%

不過，疫情下籌備大型活動極具挑戰，作為主辦機構，他們亦要做好幾手準備。張永達以早前的RubberBand戶外演唱會為例，活動原訂於1月舉行，後來因疫情延至5月。他指，幸好其企業擁有竹翠公園的管理權，故當時演唱會臨時剎停後，未有拆除舞台設置，以減少損失。

加上政府現時對大型娛樂活動仍有入場限制，張永達直言：「導致開支增加、收入減少。」單是票房收入，已因入場人數上限而減少25%；開支方面如人手亦要增加1倍，以便在入場時檢查參加者的疫苗通行證。即使增加場次，以攤薄場地設置等固定成本，幫助亦不大。

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記者：葉泳珊

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