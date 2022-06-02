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【優惠著數】HomeSquare斥600萬下月舉行香港家居折2022　料刺激生意額升超過25%

商業 16:20 2022/06/02

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HomeSquare將斥資600萬，於下月舉行一年一度的家居折。（HomeSquare提供圖片）

家居主題商場HomeSquare將斥資600萬，於下月舉行一年一度的家居折。今年活動配合東鐵線過海段開通，商場預計來自港島區顧客會有10%增長。

【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

HomeSquare「香港家居折2022」將於7月11日至8月14日舉行，有多達6萬傢俬家品優惠，當中亦不乏低至1元及1折的優惠產品。該商場相信，隨著最近東鐵線過海段開通，位處沙田的HomeSquare佔盡地理優勢，港島區顧客半小時內直達沙田，加上全港獨有的家居主題商場定位及全面的租戶組合，有利於商戶開拓港島區居民的消費市場。

HomeSquare夥拍近100家商戶推出優惠，總折扣額達1,500萬。（HomeSquare提供圖片）

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「因應消費券發放以及鐵路沿線效應等種種利好因素，HomeSquare於香港家居折2022將斥資600萬，夥拍近100家商戶推出超過60,000件品味傢俬家品低至$1及1折發售，總折扣額達1,500萬。」她又指， 為配合第二期消費券發放，商場亦會聯同相關的支付平台推出更全面的折扣優惠，藉此吸引更多顧客。

許嘉雯續稱：「隨著最近東鐵線過海段開通，由金鐘直達沙田時間縮短至20分鐘，相信會帶動港島區顧客來HomeSquare購物，我們估計來自港島區顧客會有10%增長。今年香港家居折更加強推廣力度，預料活動可刺激整體人流較去年同期上升18%；生意額上升超過25% 。」

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責任編輯：葉泳珊

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