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【職場熱話】舊同事辦公室欺凌 老闆卻視而不見 打工仔對舉報惡行感猶豫

理財智慧 14:03 2022/06/06

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職場上總不會對所有同事都滿意，但將心比己，再有不滿亦不應聯同他人欺負對方，保持普通關係便好。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指公司有舊同事欺負剛入職新人，不但弄亂他文件和私人物品，更提出不合理要求，如早上回去打掃辦公室。雖然對此抱不平，但有幾次老闆經過看到都沒有理會，自己又不敢舉報他們，因而不知如何才能幫助他。

樓主指入職不算久，還未夠一年。雖然已經脫離新人，但絕對稱不上資深。最近來了一個新入職的男孩，整條部門只有他一個男孩，有2個舊同事便常欺負他，不是當跑腿那麼簡單，是會弄亂他桌子、文件、私人物品，又會提出不合理要求，如叫他6點半上班打掃辦公室。樓主覺得這些行為不合理，但有幾次老闆經過看到都沒理會，自己又不敢舉報他們，可能舉報也沒人會理會，因而不知如何才能幫助他。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？見下頁

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同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？ 

有網民認為「別管別人那麼多，做好自己本分。他應該要學會怎樣才會不會被人欺負，要有能力反擊。其實你也愛莫能助，有些事要自己去領悟，否則他一輩子都會被人欺負或升不了職」。

【職場熱話】學歷低卻有上進心 工餘時間學英文 因沒讀大學不獲升職 上司替其感惋惜下一頁

亦有網民指「只是附和妥協，他人只會得寸進尺」、「事後找機會提下他一下，但一定要只有你們倆或沒有閉路電視」、「可能平時對他好點或指點他一下」、「如果對方真的太過份，平機會是不錯的出路，但相信之後你也很大機會要轉工了」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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