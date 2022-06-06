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【職場熱話】入職未夠1個月 發現公司登廣告聘相同職位 打工仔感迷惘 應自動辭職或等炒？

理財智慧 12:33 2022/06/06

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不少公司都會在求職網上刊登招聘廣告，希望能更快地聘請員工。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指入職不夠一個月，上司對其表現冷淡，詢問工作問題又不獲回應，更意外發現公司刊登其職位的招聘廣告。雖知自己工作能力不算好但責任未必完全在自己身上，因而感到迷惘，不知是否應該自行請辭。

樓主指新工工作不夠一個月，每天上班說話不會超過3句。上司又不管他，所有東西都是自己研究怎麼做，問上司得到的回覆也是不清楚不知道。誰知他發現公司刊登廣告聘請其職位，他繼而稱工作上可能做得不夠好，但責任未必完全在自己身上，上司也有責任，對新人又不說教，因而感到迷惘，不知應自己請辭還是讓他解僱更好。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？見下頁

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同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？ 

有網民認為「為甚麼要不安份去看求職網？」、「既然都看了便順便找工作，可能下份工上司和你更合拍」、「跟個沒有得著的上司，早走早著」、「無所謂，等解僱補錢便更好」、「你都找工作，否則怎會看見公司請人？你有選擇權，公司都有」。

【職場熱話】上司突離職以為升職在望 老闆竟先考慮新人 打工仔質疑自己能力感灰心下一頁

亦有網民指「不能是請多個員工？」、「可能是公司忘記取消的廣告」、「有廣告是買一個月套餐，就算請到人也會繼續刊登。沒過試用期，不適合便辭職，不要給太大壓力自己」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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