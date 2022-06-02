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【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳央行下周加息0.25厘

15:51 2022/06/02

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澳洲於下周議息，花旗料再加息0.25厘，但不少港銀巳搶閘加澳元定存息。

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繼加拿大及新西蘭加息半厘後，花旗的專家料，澳洲於下周二（6月7日）議息時，料再加息0.25厘。澳央行已於5月初首度加息0.25厘，乃10年來首次加息，令政策利率現為0.35厘。花旗料澳洲於今年內將累加1厘息，大新 （02356） 的名家更進取，估計澳洲今年或累加逾兩厘息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，澳洲央行料於6月加息25點子，至年底令現金利率預期升至1.35厘。

雖然市料澳洲的加息幅度不及加央行與紐央行進取，但港銀仍勇進搶澳元定期存款，包括滙豐（HSBC）於今天調升短中長息，當中加幅最多是1年期息率，勁加0.3厘至0.6厘。而中銀香港 （02388） 亦於5月罕有新推澳元特惠息，例如3個月年息有0.7厘，膺此存期的高息王。可是，渣打香港 （02888） 剛把半年享1厘年息下架，幸而星展維持此存期1厘年息而稱王，1年息率更有1.8厘。

1個月人民幣定存息最高5厘【下一頁

此外，1個月澳元定存以花旗的2.5厘年息奪冠。而比併7天澳元定存年息，恒生 （00011） 、中銀香港、集友、南商及富邦皆為10厘，但不及滙豐相同短存享11厘。

大新高級經濟師溫嘉煒預期，澳洲或於6月加息25基點，可是，若未來幾日公布的經濟增長及進出口數據表現強勁，或有機會加息50基點。按目前經濟形勢，今年底前有機會累計再加息約2.25至2.5厘。

而澳紐加幣中，溫嘉煒最看好紐元，因澳紐央行均先後加息，當中紐央行的加息路徑相對清晰，支持紐元表現。料紐元兌美元中線或有望重上0.7，支持位為5月的低位0.622。

談及商品貨幣，廖嘉豪仍維持對澳元及加元較看高一線，因風險資產下跌、聯儲局鷹派、中國增長放緩，以至金屬價格低迷等，多重因素或會困擾商品貨幣。不過，由於澳洲經濟（國內和外部）迅速走強，以及澳洲央行準備逐步回歸更「中性」的利率環境，以控制通脹。况且，澳元兌美元從0.766附近的高點，已反覆下跌至現時低位，現滙約0.72，或已消化和內地相關的大部分負面因素。

聯儲局6月起縮表　景順料短期市場更波動【下一頁

惟在強美元下，非美貨幣難大升。廖嘉豪料3個月內澳元見0.66，未來半年至1年報0.68，兩年的長期目標預測0.76，至於同期紐元，3個月內紐元見0.6，未來半年至1年報0.61，兩年的長期目標預測0.68。

至於加元，廖嘉豪認為，大宗商品前景，以及加拿大作為能源出口國的地位，均可能支持今年上半年加拿大的貿易條件，令加元更具韌性，尤其是相對融資貨幣（歐元和日圓），以及相對英鎊和紐元（均為能源進口國）等。他料加元於3個月內報1.31，未來半年至1年報1.33，長期目標1.25。相比同期英鎊同樣時期預測依次為1.18、1.2及 1.28。歐元於3個月內料下試1算低位，未來6個月至1年稍升至 1.02 ，長期目標為1.1。日圓同樣時期預測依次為126、135，以及兩年的長期目標122。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 大新銀行（02356） 紐元 加元 加息 澳洲央行 澳元 外幣定期存款 定期存款

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