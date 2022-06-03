【職場熱話】「水泡科」畢業不滿現狀 港男搵工卻諸多挑剔 稱：人工沒14K就不考慮

大學畢業生不再是天之驕子，因為近年有不少所謂「水泡科」，只要成績不太差都能入讀，因此令大學畢業變得更為普遍。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己大學不是修讀專科卻對選擇工作非常挑剔，不同工作都有藉口不做，深知自己學歷不足但工資沒有14K便不考慮，現在做的文職因沒得著和晉升機會，亦稱是浪費時間。

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有網民認為「試著向好方向想，可能將來會先升你職」、「不是專科就只能存經驗，慢慢升上去。單靠學歷沒有經驗，別人也不會用高價聘請你」、「你的心態如何，你的日子也將如何」、「人人目標不同，沒有好壞之分」。

亦有網民指「讀4年大學，10多萬學費，連14K都沒有，不如中學畢業出來做侍應」、「為甚麼覺得大學畢業做文職就不浪費學位」、「挑剔有甚麼問題，沒有14K我也不會做」。

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責任編輯：陸盈希