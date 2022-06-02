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【ET講股通】梁耀康：順勢而行（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:24 2022/06/02

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美股下跌，港股承接低開237點，其後跌幅擴大，曾跌約400點，恒生指數半日跌334點，報20960點，失守二萬一，成交557.7億元。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌近3%；地產股挫，恒隆地產 （00101） 跌半成破底。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：20 - 港股今日市況速覽　科技股回吐
01：31 - 港股整固算溫和　留意A股能否沿升軌向上
03：15 - 比亞迪 （01211） 策略跟進：食糊止賺位及上望目標分析
05：07 - 中升 （00881） 可留意　止賺位、上望目標分析
06：44 - 可留意啤酒股　踏入夏季憧憬加價
07：25 - 潛力股推介：華潤啤酒 （00291）
09：55 - 受國策支持　綠電股值得留意
11：03 - 潛力股推介：中國電力 （02380）
13：25 - 水泥股逆市向下要避一避　水泥價格下調、券商唱淡
15：41 - 恒地 （00012） 、新世界 （00017） 、恒隆 （00101） 被剔出富時羅素　本地地產股未轉弱
17：10 - 觀眾問股：雲音樂 （09899） 前景如何？甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？
20：31 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 咩位可入？
22：56 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 3.08元有貨點睇？反彈目標價？
24：52 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 16.6元有貨  反彈目標甚麼水平？
25：48 - 領展 （00823） 業績解讀：租用率改善為利好指標　派息增加、維持加租勢頭
27：57 - 領展 （00823） 業績亮點：增物流、辦公室業務　有利業務分散經濟周期能力更強
29：50 - 領展 （00823） 可考慮　策略宜分注買入
31：10 - 港股收市市況速報　港股現水平整固

立即收看：https：//video.hket.com/video/3267408
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

———————————————————————————————————————————

恒指今天跌212點，收報21082點，大市成交1,036億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，在政策憧憬後，港股今日調整幅度溫和，之前升幅較大的科技股，亦暫未見太大調整壓力。A股方面，滬指平穩向上，憧憬內地經濟重啟復甦，帶動不同板塊廣泛上升。

板塊方面，汽車股表現較強，比亞迪 （01211） 表現向好，由低位突破升至285元水平。股價未見明顯調整下，若低位持貨者想獲利離場，可留意275元水平；若憧憬再上，則上望近300、316元之前高位。另外可留意染藍股中升控股 （00881） ，可受惠內地汽車政策，前兩天急升。

留意兩板塊　啤酒股和綠電股

除汽車股外，梁耀康建議留意兩個板塊，分別是啤酒股和綠電股。

啤酒股每逢夏季均有機會炒作一輪，因為憧憬會加價，以及炒周期性，當中潛力股推介為華潤啤酒 （00291） ，有不同品牌，5月銷量已開始恢復，且公司已鎖定成本，預期毛利率持平，加上明言會控制廣告支出成本，均對盈利有幫肋。華潤啤酒現水平可吼，宜定42.05元為止蝕位，而上望則58至59元，憧憬夏天需求。

綠電股亦可留意，內地提及新能源發展，重申2030年風電和太陽能的裝機目標。一些火電股陸續轉型為綠電股，當中可留意中國電力 （02380） ，經整固後近日在利好政策下有所突破，公司新能源業務收入佔比已擴大至35%，近期更完成了光伏換電站項目，支持股價向上，短綫上望3月高位4.78元，而止蝕位則定在3.3元。

內地價跌券商唱淡 宜避開水泥股

短期要避過的板塊則為水泥股，中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 今天跌得甚急，皆因內地個別地方水泥價格下調，加上券商唱淡前景，憂慮價格競爭，故抵銷復工復產的利好。

本地地產股今天亦有較大調整壓力，主因是3隻股份被剔出指數，其餘股份則跌幅溫和。恒地 （00012） 出現長下影綫，暫時不用過於憂慮。

另外，領展 （00823） 昨日公布業績，物業收入有不錯增長，租用率改善為利好指標，整體派息增加，繼續維持加租勢頭。其中一大亮點是業務投資分散，增加物流、辦公室業務，逆經濟周期能力更強。若想穩陣投資，亦可考慮分注買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰雲音樂、時代電氣、中糧家佳康、中興通訊。立即觀看

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*追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢

欄名 : ET講股通

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