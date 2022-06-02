【ET講股通】梁耀康：順勢而行（附time code）

美股下跌，港股承接低開237點，其後跌幅擴大，曾跌約400點，恒生指數半日跌334點，報20960點，失守二萬一，成交557.7億元。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌近3%；地產股挫，恒隆地產 （00101） 跌半成破底。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：20 - 港股今日市況速覽 科技股回吐

01：31 - 港股整固算溫和 留意A股能否沿升軌向上

03：15 - 比亞迪 （01211） 策略跟進：食糊止賺位及上望目標分析

05：07 - 中升 （00881） 可留意 止賺位、上望目標分析

06：44 - 可留意啤酒股 踏入夏季憧憬加價

07：25 - 潛力股推介：華潤啤酒 （00291）

09：55 - 受國策支持 綠電股值得留意

11：03 - 潛力股推介：中國電力 （02380）

13：25 - 水泥股逆市向下要避一避 水泥價格下調、券商唱淡

15：41 - 恒地 （00012） 、新世界 （00017） 、恒隆 （00101） 被剔出富時羅素 本地地產股未轉弱

17：10 - 觀眾問股：雲音樂 （09899） 前景如何？甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？

20：31 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 咩位可入？

22：56 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 3.08元有貨點睇？反彈目標價？

24：52 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 16.6元有貨 反彈目標甚麼水平？

25：48 - 領展 （00823） 業績解讀：租用率改善為利好指標 派息增加、維持加租勢頭

27：57 - 領展 （00823） 業績亮點：增物流、辦公室業務 有利業務分散經濟周期能力更強

29：50 - 領展 （00823） 可考慮 策略宜分注買入

31：10 - 港股收市市況速報 港股現水平整固

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*追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢