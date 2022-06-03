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【職場熱話】加班=工作能力強？ 會計同行對遲下班感自豪 港男反指：根本是工作效率低

理財智慧 14:03 2022/06/03

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很多打工仔都不願意加班，尤其是沒有加班費，但你們又有否想過有工種適竟然會因加班而感到自豪？近日就有網民在討論區發文指自己是會計出身，身邊的同學大多從事會計行業，他們在每次聚會中都會炫耀自己多夜才下班，直至樓主轉了新公司發現同事是準時下班才驚覺根本是他們工作效率低，才要加班以完成工作。

樓主經歷：

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【職場熱話】港男現職4年月入45K嫌少  新工48K需加班又怕辛苦  不知應如何選擇下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？ 

有網民認為「若工作量正常，但每天要加班就是工作能力有問題」、「很多人看老闆不在公司便玩電話上網，老闆回公司才認真，結果要加班」、「『扮工室』文化之一」、「我做老闆有這樣的員工真的要說一句謝謝」。

亦有網民指「準時下班像有罪，老闆曾揶揄我 Work Life Balance」、「還有種奇怪現象，下班時間見其他同事不走，自己又不好意思走，就算沒工作做都坐到7點才走」、「加班又沒有加班費，當然不做，上班就是為錢」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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