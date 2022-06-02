【職場熱話】新公司人際關係差 打工仔強忍 望年半後離職 安慰自己當存錢存經驗

工作環境對員工來說尤其重要，若然與同事或上司關係差，就算再高薪和有優厚的福利亦未必能留住員工。近日就有網民在討論區發文指剛到新公司工作，但發現很多高層對下屬都很苛刻，即使薪金比同行高幾千，但亦寧願選擇做得開心的工，因此決定年半後便辭職，現在只好當存錢存經驗。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】午飯偷雞外出面試 竟當場撞見上司 雙方尷尬一同見工【下一頁】

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

有網民認為「別想太多，給自己三個月時間，不適應就走」、「壓力難免會有，但如果工作讓你身體或心理出現問題，理應轉工」、「工作開心和滿足感都重要，不要做金錢奴隸」、「試著和同事打好關係」。

亦有網民指「可能還當你是外人」、「有公司會較多是非，盡量不聽不管，保持心境開朗也是好辦法」、「一個月多幾千算很多，當你一個月多4000，一年都有4萬8，2年差不多10萬，加上你難以確定下份工同事不會更差」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希