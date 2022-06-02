  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法

科技 16:01 2022/06/02

分享：

分享：

HKCERT於今年首５個月接獲逾1,200宗網絡釣魚事故報告，中心較早前亦指出未來的釣魚攻擊手法將會更加層出不窮。

釣魚攻擊層出不窮，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）呼籲，市民要小心虛假人工智能（AI）客服陷阱，並需留意攻擊手法。
 
5個月已有逾1200釣魚事故報告

HKCERT於今年首５個月接獲逾1,200宗網絡釣魚事故報告，中心較早前亦指出未來的釣魚攻擊手法將會更加層出不窮。除常見的電郵或短訊（SMS）外，還會結合語音、Deepfake及二維碼等近年大熱的技術，讓整個釣魚騙局更加逼真。

據美國電郵保安公司Agari及 PhishLabs最近發表的報告，今年第一季的語音釣魚攻擊比上年同期增加5倍以上，市民需要加倍小心。

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞 強制執行PowerShell指令
 
攻擊更複雜完美

另外，美國一間網絡保安公司Trustwave最近就分享了一個利用假人工智能（AI）客戶服務的攻擊個案，當中並結合假的人機驗證(Captcha，亦即全自動公開化圖靈測驗人機辨識）保安機制，一次過騙取受害人的電郵、地址、信用卡資料和SMS一次性密碼，攻擊手法如下：
 
（1）受害人先收到疑似來自某知名速遞公司的釣魚電郵和虛假網站連結；
（2）進入網站後會有人工智能客戶服務代表，向受害人表示包裹的標籤已經損毀，並詢問需要將包裹送去哪個地址；
（3）為增強可信性，在受害人輸入電郵和地址前更會彈出Captcha假扮保安嚴緊；
（4）最後彈出另一個假信用咭網站來騙取資料和SMS一次性密碼；

【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增 報告：大多數企業毫無準備
 
這類手法結合多種的攻擊技巧和常見工具，務求誘騙受害人輸入敏感資料。當市民收到一些不明網站連結時，要謹記核對英文串法；如果有懷疑，切勿輸入任何資料，以及要向有關機構核實。

【Google】Google AI訓練服務Colab 禁使用者製作Deepfake影片

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡　追蹤公共開支打擊貪腐行為
2022/06/01
【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡　追蹤公共開支打擊貪腐行為
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
2022/06/01
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome

你可能感興趣

【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡　追蹤公共開支打擊貪腐行為
12:00 2022/06/01
【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡　追蹤公共開支打擊貪腐行為
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
14:16 2022/06/01
【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome
網絡保安 軟件 科技產品 人工智能 QR Code 香港 黑客

下一篇文章

【網絡監管】社交平台監管有責　研究：女性比男性更易受網絡內容困擾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款