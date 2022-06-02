【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法

▲ HKCERT於今年首５個月接獲逾1,200宗網絡釣魚事故報告，中心較早前亦指出未來的釣魚攻擊手法將會更加層出不窮。

釣魚攻擊層出不窮，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）呼籲，市民要小心虛假人工智能（AI）客服陷阱，並需留意攻擊手法。



5個月已有逾1200釣魚事故報告



HKCERT於今年首５個月接獲逾1,200宗網絡釣魚事故報告，中心較早前亦指出未來的釣魚攻擊手法將會更加層出不窮。除常見的電郵或短訊（SMS）外，還會結合語音、Deepfake及二維碼等近年大熱的技術，讓整個釣魚騙局更加逼真。

據美國電郵保安公司Agari及 PhishLabs最近發表的報告，今年第一季的語音釣魚攻擊比上年同期增加5倍以上，市民需要加倍小心。

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攻擊更複雜完美



另外，美國一間網絡保安公司Trustwave最近就分享了一個利用假人工智能（AI）客戶服務的攻擊個案，當中並結合假的人機驗證(Captcha，亦即全自動公開化圖靈測驗人機辨識）保安機制，一次過騙取受害人的電郵、地址、信用卡資料和SMS一次性密碼，攻擊手法如下：



（1）受害人先收到疑似來自某知名速遞公司的釣魚電郵和虛假網站連結；

（2）進入網站後會有人工智能客戶服務代表，向受害人表示包裹的標籤已經損毀，並詢問需要將包裹送去哪個地址；

（3）為增強可信性，在受害人輸入電郵和地址前更會彈出Captcha假扮保安嚴緊；

（4）最後彈出另一個假信用咭網站來騙取資料和SMS一次性密碼；

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這類手法結合多種的攻擊技巧和常見工具，務求誘騙受害人輸入敏感資料。當市民收到一些不明網站連結時，要謹記核對英文串法；如果有懷疑，切勿輸入任何資料，以及要向有關機構核實。

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責任編輯：廖淑瑩

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