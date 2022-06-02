  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韋史密夫妻子首開腔 望老公同Chris Rock和好（有片）

環球社會熱點 15:23 2022/06/02

分享：

分享：

今年的奧斯卡頒獎禮上，最矚目事件一定是出爐影帝韋史密夫上台掌摑喜劇演員Chris Rock。事件主角之一﹑韋史密夫妻子珍達碧姬近日首次就事件開腔，希望丈夫與Chris Rock能夠修補關係。

美國喜劇演員台上遇襲 Chris Rock救場不忘抽水（有片） 【下一頁】

3月的奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫（Will Smith）因Chris Rock嘲笑妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）的脫髮問題，上台掌摑對方。事件引起巨大迴響，珍達碧姬在周三（1日）公開的訪問內，首次談及有關事件。

珍達碧姬談及脫髮問題對其人生的影響，以及奧斯卡上發生的事件，希望更多人了解脫髮問題。至於奧斯卡上的一巴掌，珍達碧姬希望丈夫及Chris Rock應把握機會復原﹑互相傾訴及修補關係。

大學教練神還原韋史密夫打人 演示美式足球防守技巧 【下一頁】

珍達碧姬更表示，在現時的世代下，大家需要韋史密夫及Chris Rock，同時需要大家相互扶持。她指自己會與丈夫繼續過去28年來持續做的事，共同尋找生命的意義。

韋史密夫在掌摑事件後已公開發聲明向Chris Rock道歉，承認在奧斯卡頒獎禮上的行為是不可原諒。奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院早前宣布，禁止韋史密夫以視像或親身形式，出席奧斯卡頒獎典禮等學院活動10年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
2022/04/09
Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷
2022/04/06
Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
2022/04/02
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
2022/03/31
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
Chris Rock遭掌摑反成贏家 棟篤笑票價飆升數倍
2022/03/30
Chris Rock遭掌摑反成贏家 棟篤笑票價飆升數倍

你可能感興趣

Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
13:34 2022/04/09
Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐
Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷
17:38 2022/04/06
Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
11:05 2022/04/02
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
網絡熱話 頒獎禮 演員 韋史密夫 奧斯卡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【烏克蘭戰爭】俄批美向烏供武如火上加油 比利呼籲停戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄批美向烏供武如火上加油 比利呼籲停戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款