韋史密夫妻子首開腔 望老公同Chris Rock和好（有片）

今年的奧斯卡頒獎禮上，最矚目事件一定是出爐影帝韋史密夫上台掌摑喜劇演員Chris Rock。事件主角之一﹑韋史密夫妻子珍達碧姬近日首次就事件開腔，希望丈夫與Chris Rock能夠修補關係。

美國喜劇演員台上遇襲 Chris Rock救場不忘抽水（有片） 【下一頁】

3月的奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫（Will Smith）因Chris Rock嘲笑妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）的脫髮問題，上台掌摑對方。事件引起巨大迴響，珍達碧姬在周三（1日）公開的訪問內，首次談及有關事件。

珍達碧姬談及脫髮問題對其人生的影響，以及奧斯卡上發生的事件，希望更多人了解脫髮問題。至於奧斯卡上的一巴掌，珍達碧姬希望丈夫及Chris Rock應把握機會復原﹑互相傾訴及修補關係。

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珍達碧姬更表示，在現時的世代下，大家需要韋史密夫及Chris Rock，同時需要大家相互扶持。她指自己會與丈夫繼續過去28年來持續做的事，共同尋找生命的意義。

韋史密夫在掌摑事件後已公開發聲明向Chris Rock道歉，承認在奧斯卡頒獎禮上的行為是不可原諒。奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院早前宣布，禁止韋史密夫以視像或親身形式，出席奧斯卡頒獎典禮等學院活動10年。

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責任編輯：吳漢培