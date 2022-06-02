【網絡監管】社交平台監管有責　研究：女性比男性更易受網絡內容困擾

▲ 研究發現，女性每天平均花4小時11分鐘上網，較男性多花約半小時。（法新社）

網絡世界為大眾帶來豐富資訊，同時也增加散播不良內容的風險。英國通訊管理局（Office of Communications, Ofcom）發表研究報告，發現女性對網絡安全的信心較男性差，而且更容易受到歧視性、仇恨性和拖累性內容影響心理健康。

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Ofcom對6,000名英國人進行調查，了解他們的上網經驗和習慣。研究指出，與男性相比，女性普遍認為自己在網絡上的發言權和分享意見的能力較差，但女性又較男性更熱衷於互聯網和社交平台上活動。

女性較男性多花半小時上網

研究發現，女性每天平均花4小時11分鐘上網，較男性多花約半小時。不過，當問及是否認同「上網對我的心理健康帶來積極影響」的問題時，表示不同意的女性有23%，而男性只有12%。Ofcom強調，女性的網絡體驗比男性更負面，而且更易遭受網絡欺凌，敦促社交平台要認真對待女性的網絡安全問題。

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報告亦提到，大部分女性都對個人網絡安全顯得信心不足，並且深刻地感受到不良內容帶來的負面影響，甚至會對遇上網絡詐騙感到憂慮。因此Ofcom要求社交平台應將大眾的安全視為服務核心，這包括在設計服務和提供內容的算法方面，務必多加聽取用戶的反饋。

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責任編輯：陳卓賢