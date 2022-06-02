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碧桂園服務6098跌逾2%　內房睇低一線？

股市 15:01 2022/06/02

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碧桂園服務 （06098） 曾跌逾2%，暫報29.7元。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，此物管股近日並無跟大市同步升，亦無政策支持面。無貨者如能突破三角形下降軌，約32元再追，27.6元有貨者，可以3日前之陽燭低位止賺。足本分析→【按此

追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於【ET財智Talk】分析按息及樓價走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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