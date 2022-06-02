碧桂園服務6098跌逾2% 內房睇低一線？ 股市 15:01 2022/06/02 分享： 分享： 碧桂園服務 （06098） 曾跌逾2%，暫報29.7元。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，此物管股近日並無跟大市同步升，亦無政策支持面。無貨者如能突破三角形下降軌，約32元再追，27.6元有貨者，可以3日前之陽燭低位止賺。足本分析→【按此】 追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於【ET財智Talk】分析按息及樓價走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 2022/06/01 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 2022/06/01 唐牛3隻心水股推介 策略分析一次過睇晒 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 今日 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 你可能感興趣 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 13:51 2022/06/01 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 14:42 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 14:39 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 最新專欄文章 更多 盤點友邦1299兩大炒作憧憬 短炒策略話你知 今日 盤點友邦1299兩大炒作憧憬 短炒策略話你知 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 今日 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 今日 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 美團3690績前部署 前景＋短線操作分析 今日 美團3690績前部署 前景＋短線操作分析 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 桂園 港股 樓價 三角形 下降軌 星展銀行 基金 碧桂園 碧桂園服務（06098） 止賺