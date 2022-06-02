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【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

商業 15:04 2022/06/02

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店內設有科技展示及體驗專區，其中Dyson Beauty Lab更首次提供美髮造型體驗。（Dyson提供）

Dyson今（2日）宣布香港第二間Dyson體驗店正式進駐沙田新城市廣場，並將於6月5日投入服務。店內設有科技展示及體驗專區，其中Dyson Beauty Lab更首次提供美髮造型體驗。

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在Beauty Lab美髮專區，顧客可試用品牌多款產品，包括Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson Supersonic風筒和Dyson Corrale直捲髮造型器。店內亦首次推出Beauty Lab美髮專區造型體驗，過程中Dyson產品專家會提供護髮及使用Dyson美髮產品的建議和心得，讓用家了解如何在家中塑造美髮造型。

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此外，店舖亦提供個人化客製服務。所有購買Dyson美髮產品的顧客，均可到個人化服務區享用禮品包裝服務，而Dyson Airwrap多功能造型器配有精裝禮盒，顧客亦可從多種鋁材中選擇喜愛的顏色以刻印壓自己或收禮人名字的英文縮寫。由7月起，沙田店將獨家提供Dyson Airwrap多功能造型器配件的客製服務。

【可持續發展】Bonaqua推首個獨立銷售無招紙樽裝水 一連5日中環設市集宣傳

責任編輯：廖淑瑩

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