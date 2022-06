【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化

北韓單日新增9.6萬宗發燒個案,已經連續3日少於10萬宗。不過世界衛生組織(WHO)質疑北韓指抗疫有進展的説法,又質疑北韓提供的數據準確度,認為北韓疫情實際上應惡化而非好轉。

朝中社指截至周三(1日)傍晚,北韓全國單日新增超過9.6萬宗發燒個案,並無錄得死亡個案。

北韓自5月12日公布感染數據以來,發燒個案一度多達單日新增超過30萬宗。但單日確診自5月30日起,連續數日少於10萬宗。

全國累計發燒個案超過383.5萬宗,其中366.9萬名患者已經康復,累計死亡個案為70宗。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安(Mike Ryan)周三(1日)表示, 世衛認為北韓疫情正在惡化而非好轉(assume the situation is getting worse, not better)。

瑞安表示除了北韓官媒公布的數字之難以獲取額外資訊了解當地疫情,包括疫情原始數據和實際情況,指世衛正與中國及南韓合作希望更深入了解北韓情況。

瑞安更表示世衛已多次向北韓提供援助,包括疫苗和物資。

朝中社指北韓各地正加強抗疫行動,包括實施封鎖措施、增加藥物和醫療用品產量、加強消毒,不過當地仍維持農業運作。

責任編輯:鄭錦玲