  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (四) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化

環球社會熱點 14:46 2022/06/02

分享：

分享：

北韓單日新增9.6萬宗發燒個案，已經連續3日少於10萬宗。不過世界衛生組織（WHO）質疑北韓指抗疫有進展的説法，又質疑北韓提供的數據準確度，認為北韓疫情實際上應惡化而非好轉。

【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者 【下一頁】

朝中社指截至周三（1日）傍晚，北韓全國單日新增超過9.6萬宗發燒個案，並無錄得死亡個案。

北韓自5月12日公布感染數據以來，發燒個案一度多達單日新增超過30萬宗。但單日確診自5月30日起，連續數日少於10萬宗。

全國累計發燒個案超過383.5萬宗，其中366.9萬名患者已經康復，累計死亡個案為70宗。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周三（1日）表示， 世衛認為北韓疫情正在惡化而非好轉（assume the situation is getting worse, not better）。

瑞安表示除了北韓官媒公布的數字之難以獲取額外資訊了解當地疫情，包括疫情原始數據和實際情況，指世衛正與中國及南韓合作希望更深入了解北韓情況。

世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗猴痘症確診 【下一頁】

瑞安更表示世衛已多次向北韓提供援助，包括疫苗和物資。

朝中社指北韓各地正加強抗疫行動，包括實施封鎖措施、增加藥物和醫療用品產量、加強消毒，不過當地仍維持農業運作。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者
今日
【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
2022/06/01
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
「克里米亞—剛果出血熱」爆發 伊拉克錄120宗20死
2022/06/01
「克里米亞—剛果出血熱」爆發 伊拉克錄120宗20死
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
2022/06/01
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診
2022/06/01
【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診

你可能感興趣

【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者
今日 11:29
【猴痘症】英格蘭首現社區傳播 大多屬男患者
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
18:15 2022/06/01
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
「克里米亞—剛果出血熱」爆發 伊拉克錄120宗20死
17:15 2022/06/01
「克里米亞—剛果出血熱」爆發 伊拉克錄120宗20死
疫情 傳染病 發燒 北韓 新冠肺炎 世界衞生組織 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）

下一篇文章

【英國王室】哈里一家坐專機返國 女王派專車加保安接送
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】俄批美向烏供武如火上加油 比利呼籲停戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄批美向烏供武如火上加油 比利呼籲停戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款