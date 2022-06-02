盤點友邦1299兩大炒作憧憬 短炒策略話你知 股市 14:30 2022/06/02 分享： 分享： 友邦 （01299） 暫跌逾1%，報79.75元。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，買友邦以博通關，及外資是否重新流入港股兩大因素，因外資重臨，權重股友邦將是其中一隻托指數的股份，短線可博升越雙底頸線84元。足本分析→【按此】 追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於【ET財智Talk】分析按息及樓價走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 2022/06/01 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 2022/06/01 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 2022/06/01 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 今日 領展823績後部署解碼：拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略 你可能感興趣 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 13:09 2022/06/01 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 13:51 2022/06/01 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 14:42 2022/06/01 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 最新專欄文章 更多 碧桂園服務6098跌逾2% 內房睇低一線？ 今日 碧桂園服務6098跌逾2% 內房睇低一線？ 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 今日 中海油883除淨前股價又跌 兩個利淡因素要關注 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 今日 比亞迪1211策略跟進 短線幾錢買入較值博？ 美團3690績前部署 前景＋短線操作分析 今日 美團3690績前部署 前景＋短線操作分析 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 今日 大市「東升西降」？美股跑輸港股 黃耀宗教你環球大市揀3大炒作概念+3類股份 出入境管制 樓價 雙底 星展銀行 港股 基金 外資 指數 加息