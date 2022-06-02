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盤點友邦1299兩大炒作憧憬　短炒策略話你知

股市 14:30 2022/06/02

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友邦 （01299） 暫跌逾1%，報79.75元。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，買友邦以博通關，及外資是否重新流入港股兩大因素，因外資重臨，權重股友邦將是其中一隻托指數的股份，短線可博升越雙底頸線84元。足本分析→【按此

追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於【ET財智Talk】分析按息及樓價走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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